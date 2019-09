29 Septiembre 2019 04:10:00

El PRI de Piedras Negras en la elección

LOS PRIÍSTAS ESTÁN PREOCUPADOS porque no logran ponerse de acuerdo entre los grupos de la zona norte para elegir al candidato o la candidata a contender por el distrito dos…



SABIÉNDOSE EN CONDICIONES NO OPTIMAS de competencia política debido a que si bien gobiernan a nivel estatal, las simpatías no las traen todas consigo y más cuando el control del manejo de los programas políticos federales se ha puesto de forma muy distinta a como antes se realizaba…



POR ELLO ES QUE Raúl Vela, dirigente del PRI convoca a reuniones constantes entre los instintos grupos y más por lo que ocurre de la poca participación de figuras que en el pasado se han beneficiado del PRI y su estructura…



VELA SABE QUE DEBERÁ trabajar de más, contra corriente pero además de ello conciliar mucho para que todos los priístas se animen a participar en esta contienda y que además les sirva de ejercicio para el siguiente año en el 2021 contender por la alcaldía…



SI BIEN POR LA CANDIDATURA a la diputación local no hay muchos aspirantes convencidos, por la alcaldía sí habrá interesados y sobre todo algunos que podrían ir por la revancha o para contender de nueva cuenta por la presidencia municipal vestidos con la camiseta del PRI…



III



POR EL SECTOR DE el río San Rodrigo ya se organizan para protestar y fuerte en contra de los propietarios de empresas de productos básicos de la construcción que extraen piedra y arena del cauce de ese río..



Y ES QUE LA NUEVA concesión que se ha entregado por la Semarnat es por cinco años y para obtener 750 milímetros cúbicos de piedra y arena…



ESO SIGNIFICA QUE EN volumen se extraerán más de 100 mil camiones de siete metros cúbicos cada uno y eso a pesar de que apenas en abril se emitió decreto como zona protegida por la misma dependencia mediante un decreto…



AQUÍ QUEDA CLARO QUE como las autoridades no respondieron a los reclamos y gestiones de la población, lo que sigue es que eso se convertirá en una protesta en donde los ambientalistas convocarán a la población para boicotear a las empresas que van contra el ecosistema y el medio ambiente de los habitantes de Piedras Negras…



OJALÁ Y QUE DE esa forma los concesionarios como Materiales San Rodrigo S.A. entiendan que no pueden estar por encima de los intereses de los habitantes del ejido El Moral…



III



LA LLEGADA DE LA TIENDA Super Center de Walmart a Piedras Negras representará una buena opción para los habitantes y la reactivación del sector con una tienda ancla como antes se tuvo con Merco, pero eso representara que el mercado se repartirá sobre todo en los clientes de la zona centro y norte de la ciudad….



ES DECIR, LA NUEVA tienda no traerá clientes nuevos o adicionales sino que el mercado ya existente se repartirá y un porcentaje de los clientes de las tiendas serán ahora de la nueva instalación…



POR LO QUE SE REFIERE a la manos de obra será problemático para las tiendas que ya operan en la ciudad pues el primer paso para contratar personal será el proveniente de esos establecimientos y le dará un impacto positivo en suelos y salarios…



PERO EL MERCADO SE REACOMODA y tomará su nivel por sectores, aunque con algunas ventajas de precios y estar ubicada en una zona de inicio o final de rutas de transporte…



LA GESTIÓN ES POSITIVA y como ha señalado Javier Beráin, es sobre todo una opción más para los consumidores, adicional que con esta decisión de Walmart de instalarse en Piedras Negras provocaría que otras empresas también pongan su atención en nuestra frontera…



III



LOS SOCIOS DE LA INDUSTRIA manufacturera de exportación se reunieron este fin de semana en Baja California, en donde analizaron el mercado, los riesgos, la política con el gobierno de AMLO y la problemática que se deriva de huelgas en Estados Unidos…



A DICHA REUNIÓN ASISTIÓ la presidenta de INDEX Piedras Negras, Blanca Tavares, quien además enfrenta un reto especial en Fujikura con un panorama no del todo positivo y que se puede empeorar…



LOS INDUSTRIALES MANUFACTUREROS DE exportación estarán en condiciones de analizar el mercado pero también los incentivos fiscales para el próximo año, luego de que , sobre todo en la frontera, este año el tema salarial les provocó un impacto negativo y de reanálisis de sus asuntos financieros...



VEREMOS LAS CONCUSIONES ESTA semana para ver también como se viene el tema laboral en la zona fronteriza…