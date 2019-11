21 Noviembre 2019 04:10:00

El (próximo) pastor del rebaño

El que tiene traje y corbata preparados para protestar como próximo pastor del rebaño legislativo es el lagunero Eduardo Olmos Castro, para más señas dirigente del PRI en Torreón y excoordinador en Coahuila de la campaña en la que el campechano Alejandro Moreno Cárdenas compitió por la dirigencia nacional del tricolor.



Ojo, la tarea de Lalo Olmos no será fácil, pues antes de cualquier cosa debe de garantizar el triunfo en la contienda por la cual irá de abanderado… al menos que los astros se le hayan acomodado lo suficiente como para aspirar a una diputación plurinominal.



Olmos tiene varias cualidades, entre ellas formar parte del primer círculo del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Con manejo

Por cierto, ahora que se dieron a conocer los nombres de los próximos candidatos del PRI a diputados locales y la lista de quienes prácticamente tienen amarrada la nominación, trascendió que Ricardo López Campos figura como uno de los futuros legisladores con manejo político.



No es improvisado en las lides políticas y de entrada se perfila como coordinador de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en la cual acumula experiencia.



Otro que tendría manejo político importante, incluso para ser considerado en las definiciones frente a 2021, es el actual secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso. Veremos cómo se acomodan las cosas de aquí al cierre de año.



Se levantaron temprano

Más de uno se veía disfrutando del puente, pero la convocatoria para estar presentes en el desfile con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana llegó puntual y a los diputados locales no les quedó más remedio que desmañanarse para estar presentes en el evento.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme siguió de cerca las distintas presentaciones y para resolver dudas se apoyó en el general Enrique Covarrubias López, comandante de la Sexta Zona Militar. Riquelme también estuvo acompañado por el alcalde Manolo Jiménez Salinas y los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup y el diputado Marcelo Torres Cofiño.



En el teléfono

Ya se enteró que no será candidato a diputado local, pero al parecer quiere mantener viva la esperanza de ser llamado de último momento. Los malpensados aseguran que Francisco Saracho Navarro, quien hace las veces de titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, se la pasó viendo la pantalla de su teléfono móvil durante el desfile revolucionario de este miércoles.



El funcionario estatal tuvo asiento de primera fila en el templete principal, es decir, tuvo vista panorámica de cada contingente, pero ni así se animó a prestar atención, se mantuvo en lo suyo, revisando y enviando mensajes.



Sin novedades

A un lado de Saracho, quien también se la pasó en el teléfono, fue el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, pero por obvias razones en él sí se justifica la distracción, pues debe monitorear los latidos de cada región del estado.



El titular de la SSP estuvo presente en el desfile de la capital del estado, pero también atento al desarrollo de los eventos en los distintos municipios. El saldo fue blanco en el territorio estatal y la conmemoración de la Revolución Mexicana se reportó sin novedad.



Llamados a misa

En la bancada panista del Palacio de Coss quieren sacar al balcón a los alcaldes, funcionarios estatales y titulares de órganos autónomos que ignoren los llamados de Poder Legislativo para entregar o difundir información.



En la tribu de Marcelo Torres Cofiño ya no quieren que los puntos de acuerdo y exhortos sean como llamados a misa, aun cuando se emitan desde la máxima tribuna del estado, y según ellos, la solución está exhibir a los omisos en el portal de internet del Congreso.



Quién sabe si la medida funcione y se cumpla el objetivo de los panistas, quienes por cierto copiaron la propuesta de sus colegas de Nuevo León, pero sin duda será interesante comprobar cómo las distintas dependencias literalmente ni voltean a ver los exhortos que, una sesión sí y otra también, hacen los diputados para justificar trabajo y abonar a la productividad legislativa.



Agenda anticorrupción

Hubo reunión de trabajo entre el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el zacatecano Francisco Javier Acuña Llamas. En el encuentro participó también el magistrado Luis Efrén Ríos Vega.



Mery también platicó con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Aun con el asueto, estuvieron todos.