El temor es fundado

Lo que motivó a Ternium a formalizar su intención de compra de Altos Hornos de México fue la pretención que había de vender el departamento de Perfiles Pesados que tiene casi 6 meses sin actividad.



El temor de más de 200 obreros es fundado, sabían que la empresa tenía en venta esa área y antes de que otra cosa suceda exigieron el cambio de área.



Máximo Vedolla, en lo que resta de tiempo para formalizar la transacción, quiso revisar al personal de confianza.



Se sabe que el director de Ternium pidió el currículum de todos los empleados de confianza sin excepciones, desde Luis Zamudio hasta los que se creían intocables como Luis “El Tortón” Gutiérrez.



Si bien es cierto que no todos saldrían de la empresa de concretarse la venta, también es cierto que los que más posibilidades tienen de quedarse con los operativos, los que conocen el funcionamiento de la planta.



Adrián Herrera tuvo que entrar de apagafuegos al incendio que consumía al cabildo de Ciudad Frontera.



De no haber intervenido el dirigente estatal del PRI, hasta los mismos regidores del tricolor le habrían votado en contra la revisión de la Cuenta Pública.



Entre los priístas comentan que Adrián casi se les hinca a los regidores para evitar que votaran en contra.



El dirigente estatal les recordó a los de su partido que no les olvidara que el año que entra hay elecciones y en inminente riesgo que tienen de perder.



La junta de Cabildo estuvo tensa, ambiente provocado por el mismo alcalde Florencio Siller que le está escarbando más a su tumba política.



Tan grave el caso que hasta que el regidor Diego Márquez tuvo que llegar custodiado por personal de seguridad ante las amenazas que lanzó el presidente municipal.



Si el PRI quiere proteger a Florencio Siller bien le convendría hacerlo diputado local o federal, porque al terminar su administración las cuentas serán revisadas a conciencia y no estará muy lejos de que lo procesen.



Para muestra es lo que sucedió ayer que a pesar de que la Comisión de Hacienda rechazó la cuenta pública, la mayoritearon los del PRI.



Rodrigo Rivas será una piedra en el zapato de Florencio y según el panista fue ilegal haber aprobado el estado financiero si antes la comisión la había rechazado.



Muy felicitada doña Josefina Garza por su cumpleaños.



La diputada local del PRI recibió cualquier cantidad de buenos deseos en llamadas y mensajes vía celular.



La legisladora se festejó en familia, con el subsecretario de Fomento Económico, Jorge Williamson y sus hijos, en Monterrey.



Muy claro ha sido el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en aplicar en el estado una política de “cero tolerancia en la violencia contra las mujeres y las niñas” y la información para prevenir, es una muy buena herramienta.



Y es que estar debidamente informado puede ser la diferencia ante una situación de riesgo, sobre todo en un tema tan delicado como la violencia familiar.



Buscando nuevas formas de prevención, la Secretaría de Gobierno que comanda José María “Chema” Fraustro Siller, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres que dirige Katy Salinas Pérez, lleva a cabo diversas pláticas, cursos, talleres y conferencias en los municipios de Coahuila, para informar “Cómo actuar en el hogar cuando existe violencia”.



La capacitación permite a los integrantes de una familia, conocer los tipos de violencia que existen, así como, cuáles acciones y apoyos se encuentran disponibles para enfrentar este problema.