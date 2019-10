28 Octubre 2019 03:10:00

Empezó con la credibilidad

EMPEZÓ CON LA CREDIBILIDAD, LA traición, el beneficio económico del rallador de queso y el modo de vida de un ex alcalde, una confrontación whatsapera que dejó salir lo secreto y obscuro que había entre militantes de MORENA, panistas, ex panistas o perredistas.



EL GRUPO “DEBATIENDO POR MÉXICO” creado por Apolonio De la Cruz, integró toda una agenda de personalidades con diversas ideológicas, pero son los del PAN y MORENA que tienen un discusión continua por las críticas del día contra AMLO.



EL FIEL DEFENSOR DE ANDRÉS Manuel López Obrador y su gobierno de la 4ª.T, Jesús Rivera, apoyado por Jaime Muza ante los cuestionamientos y críticas de René Martínez por los desaciertos del Presidente de la República, con algunas intervenciones de Gerardo García, el ex alcalde.



LA CORRUPCIÓN DE LOS PARTIDOS, AMLO se quiere ir de Morena por la corrupción y fraudes, fue el comentario que hiciera Gerardo que desató la retahíla de acusaciones de Rivera.



EL TRAIDOR DEL PAN, EL “cuchitril” donde vivía y ahora en toda una residencia, de dónde le llegó la prosperidad.



QUE SI TODOS LOS POLÍTICOS eran iguales como decía, cuánto robó cuando fue Alcalde en Monclova y cuánto por el rallador de queso.



EN DEFENSA, GERARDO GARCÍA DIRÍA que lo buscaron todos los partidos, pero la idea era perder en Monclova por arreglos con las cúpulas y metieron un fantasma de candidato, que el PAN, las gentes de ahí lo traicionaron.



DEL MODO DE VIDA, DE cuánto se robó cuando fungió como alcalde, García Castillo sólo textearía el “jajaja” como respuesta y enseguida recordarle a Jesús Rivera su pasado como líder de la Sección 288 de filiación priísta.



TOTAL UNO QUEDÓ COMO IGNORANTE, el otro como ratero, porque al final un tercero diría mejor vamos a disfrutar el domingo, vaya manera de disfrutarlo “diciendo verdades” según ellos.



LÁSTIMA QUE NI MÉRITOS, HONESTIDAD y legalidad sea elementos a tomar en cuenta cuando de nombrar magistrados se trata, en la esfera del Gobierno del Estado cuentan los recomendados, la familia, el círculo de amigos o amiguis.



LA LUCHA POR OCUPAR UNA de las 5 magistraturas ante el retiro anticipado de Miriam Cárdenas, hizo surgir la demanda de los que son jueces con antigüedad, de honestidad y capacidad probada antes que ni siquiera pertenecen al Poder Judicial.



HIRADIER HUERTA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE la Asociación Estatal de Jueces de Coahuila, es quien amparado en la Constitución planteó tomar en cuenta a quienes reúnen los requisitos y están en espera de la oportunidad.



EL PODER JUDICIAL DE COAHUILA se integra por 16 Magistrados Numerarios, 11 supernumerarios, están por nombrarse dos en Torreón, tres en Saltillo y uno en Monclova.



SUELE SUCEDER QUE LAS MAGISTRATURAS se conceden a funcionarios públicos ligados a la vida política del Estado por encima de jueces que llevan más de 25 años de trabajo intachable, diría Hiradier.



SE VIVEN OTROS TIEMPOS Y se hará uso de recursos legales para derribar los muros del influyentismo, para permitir la entrada al proceso de selección a gente con antigüedad y experiencia.



HIRADIER SIGUE CON SU AMPARO federal porque le han negado ese derecho de participar en el proceso de selección para ser magistrado, y si son otros tiempos veremos en qué queda.



EN LA CAPITAL SE HABLA que los magistrados están preseleccionados en un reparto que posiciones de diputados del PAN y el PRI, veremos.



SIN QUERER QUERIENDO, DIEGO MÁRQUEZ se convirtió el ídolo del pueblo de Frontera, el jovencito que hasta antes de ser regidor del Ayuntamiento era un perfecto desconocido, ahora lo proyectan para futuros cargos.



EMPEZANDO POR SER QUIEN NO se vendió por 5 mil pesos aprobando el remedo del informe de la cuenta pública que torpemente lee Rosario Martínez, para nadie pasa desapercibido que la tesorera no sabe ni conceptos básicos de finanzas.



EL ALCALDE FLORENCIO SILLER NO tiene ayuda en esos apuros que enfrenta en las juntas de cabildo, un Secretario del Ayuntamiento que no conoce el Código Municipal porque no lo aplica y una Tesorera que no sabe justificar entradas y salidas.



HASTA LA REGIDORA OBDULIA CISNEROS pudo encontrarle un faltante de 200 mil pesos en el reporte financiero, obviamente Chayo Martínez no pudo explicar, la mejor habilidad de la tesorera es su excesiva amabilidad, por llamarle de manera decente.