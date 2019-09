12 Septiembre 2019 04:11:00

Empezó la purga

Al parecer empezó la purga de liderazgos al interior de la dirigencia nacional del PRI. La paisana Hilda Flores Escalera se convirtió en una de las primeras en salir. En un video de casi 4 minutos, se despidió de la dirigencia del Organismo Nacional de Mujeres priistas que encabezó desde hace dos años y medio, cuando Enrique Ochoa Reza estaba al frente del expartidazo.



Flores es cercana al grupo político de Emilio Gamboa Patrón, quien al parecer no trae arraigo con el nuevo dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. La nueva cúpula priista prometió barrer con todo lo que oliera a liderazgos anteriores y la salida de la coahuilense forma parte de ello. Hay quienes apuestan doble a sencillo a que Flores tratará de regresar por sus fueros a Coahuila. Veremos.





Llevaban prisa



Y si alguien duda de la intención de la nueva dirigencia nacional del PRI por deshacerse de viejos liderazgos, ese mismo miércoles, cuando Hilda Flores no se terminaba de ir del Organismo Nacional de Mujeres, “Alito” Moreno Cárdenas levantaba la mano de la tamaulipeca Montserrat Alicia Arcos Velázquez como nueva titular.



Fue Diputada federal en la anterior Legislatura y también tiene experiencia como legisladora local, y en la pasada contienda interna para renovar el Comité Ejecutivo Nacional, Arcos Velázquez no dudó en decantarse a favor del exgobernador de Campeche. No pasó mucho para que le regresaran la copa.





¿Cuántos sobrevivirán?



Está completa la lista de aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que por ahora encabeza Ana Yuri Solís. Solo habrá un lugar disponible y la duda es cuántos candidatos llegarán al final, sobre todo a la etapa de entrevistas con la Comisión de Selección, el 18 de septiembre, y a la hora de transparentar datos importantes como la declaración patrimonial y la de conflicto de intereses.



Se trata de Pablo Rodríguez Ramos, Guillermo Flores Méndez, Abraham Narváez Arellano, Raúl Ortiz Flores, Miguel Monroy Robles, Pedro Luis Carrales Cervantes, Rodrigo Germán Paredes Lozano, Narciso Caballero López y Mauricio Díaz García, de Saltillo; Miguel Crespo, Moisés Picazo, Miguel Flores, Héctor Macías, Óscar García y Rodrigo González, de Torreón. Ricardo Sánchez Arriaga, de Arteaga y Samuel Cepeda Tovar, de Allende.



La vacante en el Consejo de Participación Ciudadana estará vigente a partir del 5 de octubre.





Gobierno electorero



El que asegura andar muy molesto con la cuarta transformación es el dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. El próximo año hay elecciones locales, con la renovación del Congreso estatal y le preocupa que el destino de buena parte del presupuesto sea para programas sociales operados directamente por el Gobierno federal.



Rigo, para sus fans, hizo cuentas y llegó a la conclusión de que la Secretaría del Bienestar destinará 9 de cada 10 pesos a tres programas sociales: Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y el de Sembrando Vida, en los cuales se concentra la mayor parte de los beneficiarios.



¿Será que la 4T tiene suficiente estructura en Coahuila para lograr que la gente identifique los programas sociales como beneficios de Morena? Quién sabe, pero en el tricolor encendieron las señales de alerta.





Despliegue de seguridad



Prepárese, porque en Saltillo las operaciones policiales en torno al evento del Grito de Independencia en Plaza de Armas van a iniciar desde el viernes. En esta capital, como en Monclova, Piedras Negras y otras ciudades la vigilancia corre por cuenta de Fuerza Coahuila, las corporaciones municipales y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.



Al frente de la estrategia y de los detalles está personalmente el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona. La magnitud de los eventos lo amerita y en algunos lugares están consideradas medidas particulares de vigilancia, como la revisión personalizada, despliegue de patrullajes aéreos y de francotiradores. La idea es garantizar la seguridad de todos y Pliego tiene experiencia y línea directa con el Ejército.





¿Se confundió?



La diputada perredista Claudia Ramírez Pineda, llegó a la sesión parlamentaria de este miércoles con una gran idea: legislar para que los medios de comunicación, sobre todo las televisoras, contraten intérpretes del lenguaje mexicano de señas e incorporen sus servicios en los distintos espacios noticiosos para el adecuado entendimiento de personas con discapacidad física que ameriten la ayuda.



La propuesta es noble, sin duda, pero la diputada perdió de vista que la legislación en la materia no es estatal, sino federal y en todo caso corresponde a San Lázaro hacer la convocatoria correspondiente. ¡Ups! ¿Se confundió, o quiere llamar la atención?





Quiere carro



Y a propósito de legisladores, los que siguen dando espectáculo en el Palacio de Coss, son la morenista Elisa Catalina Villalobos Hernández y su excompañero de bancada, el ahora sin partido Benito Ramírez Rosas. Este último presiona a la Junta de Gobierno que encabeza Marcelo Torres Cofiño, para que se le reconozca como diputado independiente y dar paso a una nueva fracción parlamentaria, pero en realidad, nos aseguran, lo que pretende es acceder a prerrogativas y hasta a un vehículo para viajar a la Carbonífera, en donde vive.



Elisa Catalina lo acusó de “mercenario de la política”, capaz de cualquier cosa con tal de acceder a beneficios con dinero público. ¿A quién le creemos?