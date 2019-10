01 Octubre 2019 04:10:00

En lo dicho

No andaba errado este Marqués al anticipar que los astros se le desacomodaron al director de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles y se alinearon en torno a Miguel Crespo Alvarado, quien este lunes fue electo por la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción para ocupar en asiento que el próximo viernes 4 de octubre dejará Ana Yuri Solís Gaona en el Consejo de Participación Ciudadana.



En la recta final, Crespo fue quien alcanzó la mayor calificación y si a esto le suman que Monroy cayó de la gracia de los comisionados durante la etapa de entrevista, el resultado es a favor del lagunero nacido en la Ciudad de México. En dos rondas de votos, Crespo se llevó siete menciones, contra una de Monroy.



¿Y Mauricio?

La impugnación de Mauricio Díaz al quedar fuera de la carrera para integrarse al Consejo de Participación Ciudadana quedó en nada en el Tribunal de Justicia Administrativa. Por lo visto, los magistrados que encabeza Sandra Rodríguez Wong andan en otra cosa y ni siquiera pusieron al tanto a los integrantes de la Comisión de Selección de las inquietudes del ahora exaspirante al Consejo de Participación Ciudadana.



Según Díaz, los magistrados resolverían este lunes, lo cual no solamente no ocurrió, sino que tampoco impidió la sesión en que los comisionados seleccionaron a Miguel Crespo como nuevo consejero. Por lo menos esta vez, la justicia no fue tan expedita en el Tribuna encargado de resolver sobre diferencias entre ciudadanos y funcionarios públicos.



Pocas esperanzas

No hay muchas esperanzas del Gobierno del estado para conseguir buenas notas en la asignación del presupuesto de egresos federal para el próximo año, pero la lucha se debe de hacer y este martes el gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece en la Ciudad de México para tocar la puerta en distintas dependencias federales a fin de amarrar obras y programas.



Como están las cosas, la idea de la Administración estatal es lograr que el Gobierno federal por lo menos cumpla con la base participable real. ¿Eso qué significa? Que las participaciones proyectadas para el estado lleguen, pues este año el déficit es de 5% a lo menos; es decir, no todo lo que se dijo que llegaría, efectivamente llegó.



La gimnasia,

con la magnesia

Quien arrancó semana con alto rating en redes sociales fue el Alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, pero no crea que por alguna buena acción, sino por el evento de Honores a la Bandera que encabezó al lado de otras autoridades, entre ellas un capitán del Ejército Mexicano, ya que el maestro de ceremonias terminó por confundir el tradicional juramento que se enseña desde el jardín de niños, con ¡el Padre Nuestro!



Obvio, la culpa no fue del alcalde priista, sino de su colaborador, pero quienes allá viven nos aseguran que lo de este lunes es reflejo de lo que ocurre en la Administración municipal, es decir, caos, desorganización y ausencia de liderazgo. Con decirles, según una encuesta que circula, si en este momento fuera la elección municipal, el tricolor caería al tercer lugar.



Más que planchado

Serán más de 327 mil militantes con credencial en mano que el 10 de noviembre podrán votar por dirigente estatal y de paso consejeros nacionales, estatales y municipales. No es secreto a voces; la elección interna será de trámite pues la idea es que Rodrigo Fuentes Ávila y Martha Loera Arámbula sigan con lo que empezaron en la presidencia y secretaría general.



“Rigo”, para sus fans, y la profesora Martha Loera, se fueron con renuncia para poder registrarse y participar en la contienda, pues el actual periodo lo dejó inconcluso la senadora Verónica Martínez García y vence el 30 de noviembre. La fórmula sería electa, como todo indica que así será, para los siguientes tres años.



¿Van o no van?

La duda al interior del tricolor es si el dirigente del Movimiento Territorial en el estado, para mayores señas Enrique Sarmiento Álvarez y la profesora y cenecista Pilar Cabrera se tomarán en serio lo de inscribirse y competir por la presidencia y secretaría general.



La fórmula hizo el amago hace justo una semana y nos aseguran que no pocos priistas vieron con agrado la posible postulación, pero está en dudas si se animarán a inscribirse o el asunto quedará en el amago.



Sin plástico

El problema no es menor. Se trata de sacar de circulación 232 millones de bolsas de plástico que cada año se entregan a clientes de tiendas departamentales y supermercados, y con la iniciativa que presentó este lunes el alcalde Manolo Jiménez Salinas, la idea es cumplir recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y hacerle honores a la agenda ambiental.



El programa Sin bolsas de plástico, por favor, aterrizó este lunes y en la etapa inicial se van a entregar 115 mil empaques ecológicos. La iniciativa, nos comentan, también la impulsaron las regidoras Lydia González, Sofía Franco, María Bárbara Cepeda y el DIF Saltillo.