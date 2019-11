09 Noviembre 2019 04:09:00

En los puritos huesos

La semana pasada en este mismo espacio abordé lo de la extradición de Jorge Torres a Estados Unidos. Sin embargo, considero que todavía hay mucho qué abordar, sobre todo en lo relacionado a la procuración de justicia en nuestra entidad.



En todo el tiempo que estuvo preso en México ninguna autoridad del estado de Coahuila se apersonó en la Fiscalía General de la República para entrevistarlo, tomarle declaración, conocer los motivos por los que los estadunidenses le iniciaron proceso. Nada.



Ni siquiera les dio “curiosidad”, y eso que se trata de un exgobernador del Estado, es decir, hasta de oficio lo deberían investigar en Coahuila. Las razones para hacer sobran, y cito:



1.- Se le vincula a Javier Villarreal y los múltiples delitos que se imputan a este, destacando lavado de dinero, tráfico de dinero en efectivo entre naciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros.



2.- Está vinculado no solo a los delitos antes mencionados, sino a la megadeuda. Es decir, vinculado a dos temas totalmente distintos: Los delitos que imputan en Estados Unidos y los que se refieren al pasivo ilegalmente contratado por el Estado.



3.- El afán de las autoridades estatales queriendo dar a entender que su fortuna es legítima no concuerda con la realidad, no se han dado a conocer de forma pública la o las investigaciones que hayan determinado lo legal de su fortuna, y en el mejor de los casos, son simples afirmaciones sin fundamento de las autoridades locales.



4.- Decir que su fortuna es legítima, por eso nadie lo busca en Coahuila, es la más aberrante de las contradicciones; puesto que, de ser legítima su fortuna, entonces no estaría siendo procesado en EU por todos los delitos ya señalados. ¿Cómo es que aquí se dice que su fortuna es legalmente habida, producto de una herencia, y en EU, dicen que sí es dinero mal habido?



5.- Si tan seguras están las autoridades del estado de que su riqueza es legal ¿Por qué no se aprestan a defenderlo en EU, en su calidad de exgobernador? ¿Por qué no salen ante medios a mostrar todas las investigaciones que arrojaron por resultado que se trata de un exgobernador completamente inocente?



Al verse exhibidas en sus contradicciones, las autoridades del estado, desde un inicio, siempre enviaron a su “mozo de estoques”, el exprocurador general de justicia de Coahuila, a declarar que el exgobernador de Coahuila, Jorge Torres, quien es investigado por las autoridades de EU, está libre de cargos en Coahuila, puesto que ya se ha indicado que su riqueza es parte de una herencia familiar.



La Investigación que se realizó en Coahuila, deriva de una denuncia interpuesta por el mismo Gobierno del Estado en octubre del 2013 y la entonces Procuraduría, que estaba a cargo de Homero Ramos Gloria, indicó que Torres había recibido una donación de su padre por 3 millones de dólares.



El problema es que antes el exprocurador, en 2014, dijo que se había abierto una averiguación por las denuncias en EU. Ahora dice que en realidad existió una denuncia del Gobierno del Estado. Contradicciones y más contradicciones. No ensayan ni coordinan sus discursos.



Nadie, nadie que se precie de tener un mínimo de inteligencia se puede creer el cuento de que Jorge Torres no tiene nada que ver con Coahuila, que aquí no hizo nada, y que sabrá Dios por qué lo investigan los estadunidenses junto con Javier Villarreal, Humberto Moreira, y otras 100 personas vinculadas a los tres, que dejaron las finanzas de Coahuila, en los “puritos huesos”.



Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.