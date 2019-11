16 Noviembre 2019 04:10:00

Encuentros y desencuentros

Encuentros y desencuentros

El desayuno por el aniversario 24 del periódico catorcenal Espacio 4, cada año sirve para el encuentro y desencuentro entre protagonistas de la escena política estatal y esta vez no fue la excepción. Si bien es cierto que en condiciones normales no se pueden ver y hasta zancadillas se meten a la menor provocación, en el evento de este viernes estuvieron civilizados, ¡vaya logro para el periodista y anfitrión Gerardo Hernández González!



De lo más notorio fue la presencia de Javier Guerrero García. El originario de San Pedro estuvo en la mesa principal y fue de los más solicitados para saludos y abrazos. Hay quienes le ven cara de candidato, pero el secretario general del IMSS aclaró una y otra vez que se encuentra de lleno en esa tarea.



Panistas divididos

El Partido Acción Nacional también tuvo asientos en el desayuno de este viernes, solo que sus representantes tuvieron cuidado de no quedar juntos. La rivalidad interna y los bloques antagónicos en el Comité Directivo Estatal se replicaron en el salón privado de El Mesón Principal.



En la mesa principal, el Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, piedra en el zapato de Jesús de León Tello; este último alcanzó lugar en la mesa contigua, junto a su antecesor y aliado Bernardo González. Aislado de todos, sin expresión, el diputado Juan Antonio García Villa. Amable y siempre con buena conversación, la excandidata a la Alcaldía, Esther Quintana.



Desde Torreón, justo a tiempo llegó Gerardo Aguado; el diputado local demostró que tiene buenas relaciones dentro y fuera del albiazul… Aun cuando estamos en vísperas del año electoral, esta vez no se apareció Guillermo Anaya.



Ni se saludaron

Quién sabe qué tan ciertas sean las versiones sobre el distanciamiento entre el senador Armando Guadiana Tijerina y el superdelegado Reyes Flores Hurtado, pero en la reunión de este viernes no se saludaron, aun cuando fueron acomodados en la misma mesa. Los malpensados creen que les incomodó la popularidad de Javier Guerrero, quien de pronto se convirtió en el morenista de moda en el estado.



Los “morenos” presentes, pero cada quien por su lado, como Juan Pablo Rodríguez Delgado. El economista, después de ser la sombra, se desmarcó del senador con sombrero... Le pusieron falta a Luis Fernando Salazar.



Le echaron de menos

Por el lado del PRI hubo pocos. La exsenadora Hilda Flores Escalera, quien está en la lista de posibles candidatos a una diputación local, y el exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto. El gobernador Miguel Ángel Riquelme tuvo agenda en Torreón y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas se encuentra en Europa. Le echaron de menos al secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, quien atendió un asunto familiar y se disculpó. Tampoco estuvieron el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller y a los priistas laguneros.



Los que sí dijeron presentes fueron Ricardo López Campos, a quien en Monclova lo anotaron como posible candidato a diputado local, y Roberto Clemente Piña Amaya, quien no le hace gestos a la posibilidad de competir por su natal Frontera.



Adictos a AMLO

Quien no se perdió el evento de Espacio 4 y a petición del anfitrión ofreció unas palabras, fue el cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre, quien fuera de sus acostumbradas bromas le puso seriedad al tema político vigente y pidió no dejar de ver los signos de riesgo para una dictadura, como el control absoluto de instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



“La imposición como presidenta de ese importante organismo, de una persona totalmente adicta al Presidente de la República, no garantiza el establecimiento de condiciones para el ejercicio democrático”, señaló.



Habrá luz

El gobernador Miguel Ángel Riquelme sigue al pendiente del tema del carbón y las gestiones con la Comisión Federal de Electricidad darán luz la próxima semana. Está programada una nueva reunión entre el Mandatario estatal y el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. La idea es fijar los criterios para la compraventa del mineral a productores locales para lo que resta de 2019 y el 2020.



El Gobernador señaló que la intención final es lograr contratos de largo plazo; a la CFE le permitiría ganar con buenos precios y a los productores la garantía de acomodar el carbón no solo en lo inmediato.



Lo prometido es deuda

Va en serio la transformación del Poder Judicial. En materia de transparencia y acercamiento con la sociedad ya hay claros signos de cambio. Por ejemplo, desde este viernes está abierta a cualquier ciudadano con teléfono móvil la línea de WhatsApp 844 277 57 74, que entre otras cosas servirá para presentar denuncias en contra de jueces, magistrados, secretarios y cualquier funcionario judicial. La línea también servirá para solicitar asesoría jurídica y defensoría, entre otros servicios.



Al asumir en el cargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup anticipó este tipo de medidas que parecían lejanas y hasta difíciles de conseguir.