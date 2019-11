17 Noviembre 2019 04:10:00

¿’Enriquito’ por Morena?

Que a Enrique Martínez junior se le cumpliría el viejo anhelo de ser candidato a la alcaldía de Saltillo para tratar de seguir los pasos de su padre, pero no postulado por el PRI, sino con la bandera de Morena.



Según esto, la nominación de “Enriquito” está amarrada gracias a la intervención del exembajador en Cuba y extitular de la Sagarpa, quien al parecer conserva buenos contactos en el partido de moda y relaciones de primer nivel en la cuarta transformación, entre ellos con la actual dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, y con el del líder del Senado, Ricardo Monreal Ávila.



La posibilidad se revisa en la cúpula y el único pendiente, nos mencionan, es aterrizarla entre los morenistas de Coahuila, pero ahí es donde estaría el problema, pues andan en plena batalla campal.





Sí va al Congreso



Prácticamente está todo listo para el segundo informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme. El mismo está en los últimos detalles y se confirma su comparecencia al Palacio de Coss. No hay falla; la Ley Orgánica del Congreso del Estado señala que debe acudir a presentar el documento y también considera las intervenciones de representantes de cada grupo parlamentario. Todo esto será el sábado 30 de noviembre, justo en dos semanas.



Y una vez resuelto el protocolo legislativo, el lunes 2 de diciembre ofrecerá un mensaje y detalles de lo hecho durante su Administración. Las invitaciones circularon con oportunidad y las confirmaciones están hechas. La cita es en el recién estrenado Centro de Convenciones de Torreón.





Llamar a cuentas



A propósito de que los legisladores federales por Coahuila traen su propia agenda y ni voltearon a ver los recortes por más de 10 mil millones a programas de infraestructura para Coahuila el próximo año, empresarios de la región los empezaron a buscar para pedirles cuentas.



De acuerdo con el hotelero Héctor Horacio Dávila Rodríguez, exdirigente regional de Canacintra, la idea es reunirse con los 11 diputados federales y tres senadores que según esto representan al estado para que entre otras cosas expliquen su postura en el debate presupuestal.



Los empresarios andan molestos y nos anticipan que además tienen en marcha un estudio para revisar el costo beneficio de mantener a los representantes populares.





Otra disculpa



La segunda disculpa pública por hechos de violencia del pasado en menos de un año. Primero fue en Allende, por parte del gobernador Riquelme y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante la masacre y desaparición masiva de 2011.



El jueves, al terminar una sesión de cabildo, el alcalde de Torreón, el panista Jorge Zermeño Infante, hizo lo propio con las familias de cuatro víctimas de desaparición forzada que fueron detenidas por policías municipales y luego los entregaron al crimen organizado.



El caso corresponde a 2009, cuando el diputado federal José Ángel Pérez Hernández, “El Arre”, entonces del PAN y ahora del PES, despachaba como alcalde y la violencia no daba tregua en la Comarca Lagunera.





Apuesta cara



Por cierto, panistas de Torreón apuestan doble a sencillo a que la batalla por las candidaturas seguirá siendo entre dos bandos. Por un lado, la tribu que encabezan el excandidato a todo, Guillermo Anaya Llamas; su principal colaborador y escudero, Jesús de León Tello, quien también hace las veces de presidente del Comité Directivo Estatal, y el panista de moda, Marcelo Torres Cofiño, coordinador de la bancada albiazul y líder de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss.



Por el bando contrario ubican al alcalde Jorge Zermeño Infante, a quien según esto no se le quita la idea de ver en el Congreso Estatal a su esposa Astrid Casale Frausto… A Zermeño se le ha escuchado decir que la única manera de bajar a su esposa de la carrera por una curul legislativa, es que le dejen vía libre para ser candidata a sucederlo en las municipales de 2021. ¿Se imaginan? Otro caso más de herencia del poder. Cara la apuesta del exembajador.





Buenas relaciones



La que empezó a echar mano de las relaciones institucionales y de amistad que tiene desde tiempo, a favor de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, es la nueva directora de la institución, Irene Spigno, quien durante la semana se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



La noticia sobre el encuentro la dio precisamente la ministra en retiro, quien por cierto se refirió a Spigno como “su gran amiga”. Doña Olga, para sus fans, ponderó a la Academia como única institución en su tipo que proporciona a la dependencia asistencia técnica para definir y llevar la política de derechos humanos en los tiempos de la 4T. De ese tamaño la importancia de la relación.