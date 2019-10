16 Octubre 2019 04:10:00

Enviado de AMLO

Durante sus últimas visitas a Coahuila el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las condiciones de clínicas y hospitales del IMSS en el estado eran prioridad en su Administración y ahora sabemos que no lo dijo nada más por decirlo. Está en trámite el proceso de selección de delegados, pero mientras mandó como encargado de las oficinas delegacionales a un funcionario de primera línea en la 4T.



Se trata de Juan Salgado Brito, con trayectoria vinculada al PRI, de quien fue candidato a gobernador en Morelos, en los comicios de 2000; después en el PRD, nuevamente en el PRI y por último incorporado al Gobierno de la 4T dada su cercanía y estrecha amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El nuevo delegado del IMSS en Coahuila trae carrera política. Fue dos veces diputado federal y funcionario de la Segob con Miguel Angel Osorio Chong.



Sin pena ni gloria

Ocho meses le duró el gusto al parreño Pablo Francisco Linares Martínez como delegado del IMSS en el estado y la mitad de ese tiempo se la pasó sin cobrar sueldo debido a errores administrativos y a que su plaza no estaba considerada en el organigrama de la cuarta transformación. Por lo pronto permanece en la estructura general del IMSS, pero este martes entregó formalmente el cargo. Se fue sin pena ni gloria y no precisamente porque haya querido; la falta de presupuesto y las mafias al interior del Instituto terminaron por ahogarlo.



Linares Martínez llegó a mitad de febrero al IMSS en lugar de Enrique Orozco Besenthal, cuyo paso por la institución también pasó desapercibida.



Regresó a ‘farolearse’

El que ¡por fin! regresó de sus 15 días de vacaciones fue el director del Instituto Municipal de Cultura, Iván Márquez Morales, pero no crea que llegó con ganas de trabajar, pues lejos de aplicarse y ordenar tooodos los asuntos que dejó tirados en la oficina, se lanzó con todo en busca de reflectores.



No es la primera vez que al funcionario municipal se le ve de turista por aquí y por allá, lo cual ha llamado la atención a más de uno. Tampoco es extraño verlo en búsqueda de las cámaras y micrófonos a la menor provocación. ¡Ay Ivancito!



A ver si es cierto

En la Cuarta Transformación podrían estrenar con la monclovense Claudia Garza del Toro la reciente instrucción presidencial para eliminar del Gobierno federal a los funcionarios que no atendieron la orden de limitarse a votar, pero no participar como activistas en la fallida elección interna de consejeros que se llevó a cabo el domingo.



Y resulta que hasta las puertas de Palacio Nacional llegó un video en el cual la subdelegada del Gobierno federal en la Región Centro aparece en pleno activismo, lanzando vivas por un momento, y consignas por otro, durante la jornada de votación. A ver si es cierto que la advertencia fue en serio o solo para asustar a los servidores de la nación.



Meter el hombro

Jornada completa tuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme en Ramos Arizpe y el más contento debió de ser el alcalde José María Morales, “Chema” para sus fans. Entregaron a la comunidad estudiantil dos escuelas, firmaron el convenio para el programa Vamos a Michas que considera inversiones por 235 millones de pesos en infraestructura urbana y también le dieron forma a la entrega de las tarjetas La Más Chida y La Más Chida Plus que según los números que se dieron a conocer durante el evento, beneficia a más de 6 mil personas.



El Gobernador aprovechó la visita a Ramos Arizpe para señalar al alcalde Chema Morales que no está solo en la crisis que enfrenta la armadora General Motors. El Gobierno del Estado está al pendiente y listo para meter el hombro.



Los niños primero

El segundo Centro de Entretenimiento Infantil (CEI) inaugurado este año por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y el DIF Coahuila quedó activo en el Hospital General de Torreón. Al igual que el primer CEI puesto en marcha en Saltillo, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, dio el banderazo a las actividades encaminadas a fomentar la prevención de enfermedades, estilos de vida saludables y talleres sobre alimentación y derechos humanos en beneficio de los menores que acompañan a sus familiares mientras realizan visitas al hospital.



¡Bien!, por que cuando de atención se trata, los niños deben ser primero. A ver si con esto se animan otras instituciones médicas, como el ISSSTE o el Seguro Social, aunque se antoja difícil seguir el ejemplo.



Muy activo

Muy activo anda por la Ciudad de México el secretario de Seguridad Pública en Coahuila, José Luis Pliego Corona. Se trata de replicar el esquema de seguridad ciudadana vigente en el estado, ante el interés de otras entidades por implementarlo. Y con esta agenda, Pliego estuvo en la Secretaría de Gobernación, en donde se reunió con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta.



Además, el jueves participará como ponente durante la Décima Cumbre de Seguridad, en donde va a coincidir con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera y sus colegas del Estado de México, Quintana Roo y la Ciudad de México.