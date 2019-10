07 Octubre 2019 04:01:00

¿Es complicado llegar al orgasmo con tu pareja?

Pregunta de un amiga de redes sociales. En general tenemos dos situaciones básicas, pero hay factores que no te permiten disfrutar completamente del acto sexual con tu pareja. El orgasmo femenino es un filtro para la selección de la pareja correcta, desde el punto de vista evolutivo.



La selección fue inadecuada. Cuando una mujer tiene un orgasmo por medio del coito, se producen una serie de reacciones químicas que a su vez desencadenan contracciones musculares incontrolables, además de que se erizan los vellos de la piel, así que si usted caballero tiene dudas de si su mujer llega al orgasmo, puede observar estas señales fisiológicas; su pareja por no hacerlo sentir mal puede decir que está satisfecha pero, tal vez su cuerpo no lo percibe así.



Cuando elegiste correctamente. Si la primera vez que se vieron, ambos se gustaron mucho, tienen la materia prima para el amor verdadero, después del enamoramiento las relaciones sexuales cambian demasiado, son menos frecuentes y a veces ni hay tiempo para convivir a solas, pero si usted invierte tiempo, energía y creatividad en escuchar, besar, abrazar y hacer el amor usted reenamora a su pareja y es más probable que sean felices juntos. Hay muchas razones de porque es complicado tener un orgasmo aunque elijas bien a tu pareja, primero hay que descartar cuestiones físicas, por ejemplo hay mujeres que tienen dolor al momento del coito, te casaste muy joven con el único novio y no tienes experiencia con otros.



No es sano sentir dolor, puede deberse a la presencia de una infección, condiciones de carácter hereditario como endometriosis, alergia a algún perfume, jabón o lubricante, que provoca inflamación de los órganos externos e internos del aparato reproductor femenino, en resumen la presencia de dolor al momento del coito. Es urgente que acudas al médico, muchas mujeres toleran esta situación porque no platican con nadie de aspectos sexuales, ni con sus padres, ni con su esposo, es un tema al cual le restan importancia, sin embargo, el 70% del éxito de una pareja estable es la pasión incluyendo intimidad sexual.



Otro ejemplo de la falta de comunicación es cuando hay cambios en tu organismo, después de un embarazo, durante la lactancia, enfermedades relacionadas con la tiroides, periodos menstruales con sangrado abundante, antes tenían una relación sexual satisfactoria pero algo paso en tu cuerpo que no sientes ganas de estar con él, te siente poco atractiva, triste, estas enfocada en él bebe, etcétera, haces el amor por complacerlo pero preferirías no hacerlo, es una situación que se puede resolver con un especialista y apoyo de tu pareja.



En otras ocasiones te enseñaron que el sexo es solo para las mujeres fáciles, el sexo es malo, hubo un daño en la construcción de tu mapa psicosexual desde tabús hasta un abuso sexual. El apoyo de tu esposo es fundamental para que juntos destruyan estos miedos