28 Septiembre 2019 03:10:00

Es la peor clínica que he visto; PEJE

DE NADA SIRVIÓ QUE LA gente del IMSS se la pasara limpiando la Clínica 51 de San Buena y ni la gastada que se dieron, porque apenas llegó el Presidente de México y les dijo que es la peor clínica de las 60 que ha visitado en el país...



YA CON ESO QUE DIJO, no lo hubiesen soltado hasta que revisara todo el mugrero que hay en el resto de las clínicas en la Región Centro, pero bueno ya por lo menos se dio cuenta que en la 51 llamada “Clínica Campesina”, la cosa está muy mal en equipamiento y en medicamento..



ASÍ QUE LÓPEZ OBRADOR ANUNCIÓ programas de apoyo especificos para esta clínica y hasta mejores sueldos para los médicos y enfermeras y que no se va a tardar más de 12 meses en cumplir todo lo que prometió...



POR CIERTO LOS PRIÍSTAS AHORA sí que no se duermieron y hasta madrugaron para acudir al evento del PEJE, pero no para verlo, ni saludarlo, ni tomarse selfies; sino para aplaudirle al Gobernador y a los funcionarios del PRI que por ahí andaban...



PARECE QUE ESTABAN DECIDIDOS A que no se los abuchearan como siempre y se fueron preparados con muchas porras para los funcionarios del tricolor...



OBVIAMENTE LOS MORENISTAS SE QUEJARON de que ya no alcanzaron lugar y que ellos tenían más derechos porque sí votaron por su Presidente, por confiados ya casi se quedaban afuera...



LOS DE LA UCD, COMANDADOS por ARMANDO GARCÍA GRIMALDO, le entregaron a LÓPEZ OBRADOR la petición para un decreto para legalizar los autos “chuecos”...



PERO NO SÓLO ESO, HASTA pusieron la tarifa que quieren pagar por este procedimiento, le pusieron la cifra de 5 mil pesos...pelones y con trenzas, caray...



NO SÓLO QUIEREN REGULARIZAR ALGO que entró ilegalmente al país, sino que quieren pagar lo que ellos quieren, pues ya se llevaron su petición a ver qué les resuelven...



AL QUE TRAEN COMO BADAJO es al ex candidato a la alcaldía de Frontera por el PT, VÍCTOR MACÍAS HERNÁNDEZ, con eso de que ha defraudado a muchos con la venta de material de construcción a bajo costo...



Y ES QUE DICEN QUE sí les da muy buenas ofertas, y les ofrece material de calidad a muy buen costo, y hasta cobra por adelantado, el problema es que no les entrega lo que vende...



PUES EN LAS REDES SOCIALES, bastó que una persona exhibiera su protesta, para que llovieran las quejas en contra de GÜITO MACÍAS, lo andan buscando por cielo, mar y tierra y no le han visto ni el polvo...



PARECE QUE LOS NEGOCIOS NO son lo de él, porque siendo regidor en Frontera, instaló un restaurante que se llamó precisamente “Los Regidores”, pero al cabo de unos meses de salir de Presidencia, el negocio quebró y de eso ya no queda nada...



PUES QUE LO QUIEREN DENUNCIAR por fraude pero en el MP les dicen que no procede, que tiene que ser ante la Profeco...



SIENDO ASÍ, YA BAILARON LAS víctimas de la presunta estafa, porque ni modo que vayan a gastar hasta Saltillo para presentar la queja, porque en la región ya cerró Profeco, dejando al ciudadano desamparado, ante algunos vivales...