30 Octubre 2019 04:10:00

Es Miguel Mery

Si los tiempos del Congreso del Estado son complicados, espere a ver los del Poder Judicial. El caso es que si no pasa entre jueves y viernes, la designación del próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia será hasta martes o miércoles de la siguiente semana, pero lo que es un hecho es el nombre de quien se convertirá en relevo de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú.



Tome nota. No hay vuelta de hoja: Luis Efrén Ríos Vega será magistrado, pero al menos por ahora no estará al frente de la Sala Superior. Ese cargo está reservado para el torreoense Miguel Felipe Mery Ayup, quien prácticamente tiene planchada la salida de la Sala Regional Torreón.



En el peor de los casos, Mery será presidente del TSJE durante poco más de un año, es decir, hasta que concluya el periodo que dejará inconcluso Miriam Cárdenas.





Seis vacantes



Por cierto, no serán cinco, sino seis vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado que los diputados locales deberán resolver, eso sí, en esta misma semana. El trámite con las propuestas entre el Consejo de la judicatura, el despacho del gobernador Miguel Ángel Riquelme y la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Palacio de Coss concluye este jueves con la designación de los nuevos becados, perdón, integrantes del Poder Judicial.



Este martes sesionó el Consejo de la Judicatura y en total se barajaron 16 nombres, entre otros, los que le anticipamos desde el fin de semana anterior.



Nos comentan que la sesión del Consejo de la Judicatura fue intensa y se prolongó hasta la noche. Miriam Cárdenas aprovechó para despedirse.





Otro jubilado



¿Y por qué seis vacantes de magistrado? Porque precisamente el Consejo de la Judicatura aprobó este martes la solicitud de Armín José Valdés Torres para retirarse de manera anticipada por jubilación.



El originario de Torreón, pero vecino de Piedras Negras, es magistrado desde marzo de 2008. Antes se desempeñó como subprocurador general de Justicia, en los tiempos de Eliseo Mendoza Berrueto como Gobernador y también fue diputado federal suplente, cuando el ahora alcalde morenista de Piedras Negras llegó a San Lázaro postulado por el PRI.



Tiempo tendrá Armín José Valdés Torres para atender su notaría pública en Acuña.





Antesala al desafuero



Por cierto, sesionó el Consejo de la Judicatura del Estado y el que se apersonó, fingiendo que nada pasa es el magistrado del momento, también conocido como ‘don Complot’, para más señas Óscar Aarón Nájera Davis, quien según quedó registro en por lo menos un video, cobró afición por despedir sin argumentos e inventar responsabilidades penales y administrativas a funcionarios del Poder Judicial que se negaran a irse.



Según esto, el protagonista del “NájeraGate” llegó como si nada, pero nos aseguran que a partir de los señalamientos sobre su desempeño ha tenido reuniones con abogados.



Nájera sabe que no la tiene fácil y una de esas termina frente al Palacio de Coss con un juicio de desafuero y acusaciones concretas ante la Fiscalía General de Gerardo Márquez Guevara, como lo anticipó el prestigioso constitucionalista Antonio Berchelmann Arizpe.





Casa llena



Casa llena para Coahuila en el Senado de la República durante el inicio de la expo para presentar los atractivos de los seis pueblos mágicos y las rutas y el programa Vinos y Dinos, creación del Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, quien acompañó en la presentación al gobernador Miguel Ángel Riquelme; su esposa y presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón y la senadora Verónica Martínez García, anfitriona y quien demostró buena convocatoria.



En total asistieron 17 senadores, entre ellos Ricardo Monreal, líder de la Cámara Alta; el morenista y paisano, Armando Guadiana Tijerina y el coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.



Casa llena y cobijo del Senado para Coahuila; buena relación y convocatoria de la senadora; el Gobernador bien atendido y en sintonía con todas las fracciones parlamentarias y Manolo contento porque Riquelme presumió su creación de Vinos y Dinos, el resumen de lo que pasó este martes en el Senado.





Cónclave de Es Miguel Mery

secretarios



No es común ver a José María Fraustro Siller en temas relacionados con Seguridad Pública, pero este martes el secretario de Gobierno fue anfitrión de la reunión en la que se dio el primer paso para la inclusión de Zacatecas al plan regional de seguridad, en donde esta entidad va junto a Durango y Chihuahua.



Chema Fraustro recibió a sus colegas Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno de Durango; Luis Fernando Mesta Soulé, secretario General de Gobierno de Chihuahua y el zacatecano Jehú Eduí Salas Dávila. También dijeron presente Gerardo Márquez Guevara, fiscal General del Estado; José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad, y Sonia Villarreal Pérez, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el estado.