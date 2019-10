26 Octubre 2019 04:10:00

‘Espantan’ a fiestas ilegales de Halloween

DONDE SE ESTÁ muy al pendiente de los festejos de Halloween y día de brujas y que estos se lleven en orden y con saldo blanco es en el municipio de Piedras Negras y en especial en la Secretaría del Ayuntamiento…



ESTO PORQUE CON EL tema de las fiestas con venta de alcohol clandestinas que se organizan regularmente y en donde no se tiene control de ingreso de jóvenes o adolescentes menores de edad, por el peligro que representa y por infringir los reglamentos municipales, el área de inspectores vigila que no haya estas fiestas disfrazadas de rifas o de eventos con fines “altruistas” que se convierten en cantinas sin licencia…



TAL COMO PARECE SERÁ una que se tiene programada en el cortijo Emir Méndez en donde se ha convocado a cientos de jóvenes para que asistan y en donde seguramente habrá venta de alcohol y hasta barra libre en las áreas Vip…



Y LOS PERMISOS? BIEN GRACIAS, piensan que por ser evento privado pueden cobrar y no requerir de una licencia municipal y con venta de alcohol…



POR LO PRONTO ESTE y otros eventos ya están por revisarlos tanto el municipio a través del área a cargo de Santiago Elías Castro y también la Secretaría de Seguridad Pública con el BOM o los elementos de la Policía Civil Coahuila…



SON SOLO FIESTAS, PERO no hay que olvidar que en eventos de este tipo dos jovencitas fueron abusadas, tomaron fotos los jóvenes que las emborracharon y luego las hicieron públicas…



III

QUIEN YA DESPACHA EN ACUÑA como nueva titular del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer es la abogada Blanca Garza Guajardo, quien recibiera el nombramiento esta semana y desde ayer se encuentra ya en su nueva responsabilidad..



ABOGADA DESDE HACE 17 años que colabora en la Fiscalía como Ministerio Público, con una larga experiencia y conocimiento de la problemática de la mujer en la zona fronteriza, sin duda que tendrá un extraordinario desempeño siempre con mucho apoyo de la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres y que muy seguramente atenderá de forma oportuna y con un gran conocimiento las problemáticas que en Acuña se presenten…



GARZA GUAJARDO ES GRADUADA de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y vigilará de forma en forma permanente el tema de equidad de género, igualdad en el empleo y una mejora continua de su entorno de desarrollo…



EL CJEM CUENTA EN Acuña con excelentes instalaciones y sin duda eso será una gran ventaja en la nueva responsabilidad que le ha sido encomendada a la oriunda de Allende, Coahuila…



III

EN OTRO TEMA, EL QUE recibió nuevo personal en la Fiscalía pero en el área de Personas no localizadas o Desaparecidas, es el abogado Víctor Lozano Rodríguez…



Y ES QUE LUEGO de que varios de los fiscales que se desempeñaban en esa área en Piedras Negras fueron regresados a sus antiguas responsabilidades en otras delegaciones, es decir como Ministerios Públicos, luego de que no aprobaran los exámenes y estándares requeridos para el desempeño de ese puesto…



POR LO PRONTO EN Piedras Negras llegaron dos nuevos ministerios públicos para el área de Personas no Localizadas o Desaparecidas, y se espera que haya más cambios…



EL FISCAL ESPECIALIZADO, José Ángel Herrera, ha sido muy claro en sus exigencias de resultados y trabajo y así también en este tema de quienes lo acompañan en cada delegación para el desempeño específico de las indagatorias…



III

TODO PARECE INDICAR QUE los fayuqueros de autos chuecos se quedarán con sus autos que habían metido a raudales durante las últimas semanas con la esperanza de que habría regularización de chuecos, de autos chocolates o de autos americanos que entraron de contrabando…



Y ES QUE EL senado de la República coincidió sobre todo los de Morena y del PRI que hay que cerrarle las puertas a la ilegalidad…



AUNQUE YA EN LA cámara de Diputados le habían dado el “si”, lo que determina el asunto es la votación en el Senado donde modificaron el artículo que facilitaba la regularización de esos autos…



HABRÁ QUE VER QUE los argumentos que presentaron Armando Guadiana y el resto de la bancada de Morena en la Cámara Baja son fuertes y que por ello es que se frena esa ilegalidad…