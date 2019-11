09 Noviembre 2019 02:32:00

Estrategia de AMLO está equivocada: Calderón

Si con los ataques que cuando menos dos veces por semana le lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador se mejora la situación en el país, pues que los continúe; palabras más, palabras menos, así lo dijo ayer el expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante una entrevista antes de encabezar la asamblea distrital de “México Libre”.



Y Calderón destacó además, como lo señala a menudo en su cuenta de Twitter, que está más que equivocada la estrategia del Gobierno federal de besos y abrazos para contener la violencia en el país. “Debe enfrentar a la delincuencia”, afirmó categórico.



Y respecto al partido que busca conformar, señaló que se tiene hasta enero para reunir las suficientes firmas que se requieren.



La mayor parte de la entrevista versó sobre temas de seguridad, economía que dijo, están en muy mal momento... Pues resulta que los organizadores de aquella fiesta de Hallowen que el mes pasado fue clausurada por inspectores municipales en el Cortijo Emir Méndez debido a que se estaba operando barra libre, han presentado ahora nuevas solicitudes para otros “reventones” de ese mismo tipo.



Sin embargo, aunque no hay aún una decisión, el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, dijo que esas solicitudes se analizan muy detenidamente y tomándose además muy en cuenta el antecedente de que se trata de los mismos organizadores del evento clausurado.



Las barras libres, como se sabe, es decir la indiscriminada venta de alcohol, están prohibidas. Y así las cosas, lo más seguro es que esas solicitudes no tengan una respuesta positiva.



Sin embargo, habrá que esperar la decisión final... Y esta la tienen las autoridades, no los solicitantes que ya anuncian en redes sociales ese tipo de eventos...



Si las condiciones climatológicas lo permiten, hoy quedará concluida la rehabilitación del pavimento de la avenida Lázaro Benavides.



Es más, nada más con que no llueva y la chamba la terminarán. Por cierto, se trata de un muy buen trabajo de pavimentación de esa arteria tan transitada...



Y a propósito de pavimentación, donde de plano se suspendió ayer la obra de rehabilitación también de pavimento fue en la avenida Industrial. hay mucha humedad y ello no garantiza que el trabajo quede bien.



Así es que mejor esperar a que las condiciones se den para que se realice un trabajo de calidad. más Vale esperar para hacer algo bueno, que andar a las carreras. Don Anselmo Elizondo, el titular de Obras Públicas Municipales, dijo que en cuanto mejore el clima los trabajos se llevarán a cabo en un marco de muy buena estrategia que permitirá evitar al máximo mayores molestias o contratiempos a los automovilistas.



En este punto, por cierto, debe haber más comprensión y conciencia en los automovilistas. Las obras tienen que hacerse porque se requieren... Y de que causan molestias pues sí... Pero ni modo, hay que aguantarla para tener algo mejor que ahora...



Y se vino el frío... pero viene más. si ayer tuvimos temperaturas muy bajas, más bajas estarán lunes y martes con otro frente frío que nos visitará. incluso para esos días existen probabilidades de nieve o aguanieve.



Las mínimas rondarán en los tres grados centígrados... Y seguramente que será el frente frío más intenso de la temporada. lo que sí es que las lluvias de la noche del jueves y la mañana de ayer, fueron bastante importantes sobre todo para el campo, donde hace falta agua y más agua del cielo.



Seguramente esto no le gustará a don Chemo Elizondo, el manda más de Obras Públicas Municipales, porque las precipitaciones pluviales lo obligaron a suspender varias obras que iba a arrancar y otras a concluir, pero así es esto: La lluvia beneficia a algunos pero perjudica en algo a otros...



Los que andan más que chiflados con estos frentes fríos y hasta hacen changuitos para que continúen, son los cazadores que se preparan para el próximo viernes iniciar la temporada de caza del venado cola blanca texano. Saben que mientras más bajas estén las temperaturas, mejores posibilidades tendrán de avistar y cazar un buen ejemplar. Así que para ellos el frío es bueno... Pero mejor deberá ser su puntería y su suerte para que logren lo que buscan...