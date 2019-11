02 Noviembre 2019 04:10:00

Exgobernador ‘mago’

Raro, mucho muy extraño, que no haya propiedades a nombre del exgobernador Jorge Juan Torres López, caído en desgracia y recién extraditado a Estados Unidos bajo distintos cargos de conspiración, y a quien según los malpensados le habrían surgido cualidades mágicas para desaparecer el registro de inmuebles.



Una teoría es que el también exalcalde de Saltillo, exsecretario estatal de Finanzas y de Desarrollo Social tuvo tiempo para poner en orden su situación financiera y la de su familia, al estar consciente de que tarde o temprano caería preso y fuera en México, o en el extranjero, tratarían de echar mano de sus bienes.



Por cierto, el que de seguro tiene información de primera mano sobre esta situación y las que vienen en el caso Torres López, es Sergio Sisbeles Alvarado, quien no solo fue secretario particular y privado, sino la sombra del exmandatario estatal a lo largo de su trayectoria política. Si le preguntan, en una de esas da alguna pista.





Les echó la sal



No le fue bien a su equipo, pero la divertida nadie se la quitará. Nos referimos a Iván Guerra Lara, quien como director del DIF Saltillo, en la Administración de Isidro López Villarreal, se sirvió con la cuchara grande tanto del presupuesto de esa dependencia, como de la Dirección de Obras Públicas, al autorrecetarse contratos por más de 14 millones de pesos, supuestamente para bacheo, a través de una empresa de su propiedad.



Las investigaciones están en curso, hay denuncias penales de por medio, pero eso parece no preocupar al exfuncionario municipal, quien se dejó ver en Houston durante la pasada Serie Mundial de beisbol, que precisamente los Astros perdieron ante Washington. Con dinero e impunidad, ¿qué le preocupa? Lo único malo fue que les echó la sal a los del equipo naranja.





Malas vibras



Entre broma y en serio, los malpensados aseguran que la mala vibra desde la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia, en donde el magistrado Óscar Aarón Nájera Davis despacha como decano, ocasionó el incendio del jueves en el altar de muertos que alumnos trataron de instalar en la explanada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.



Los escándalos por hostigamiento sexual e intercambio de paquetes de fotografías íntimas de alumnas, precisamente entre estudiantes, profesores y directivos de la escuela, en donde el magistrado Nájera Davis, quien acaba de desvelar sus cualidades para huir de los cuestionamientos a toda prisa por pasillos y oficinas del Tribunal, ha sido acusado de proteger a los responsables, generaron malas vibras, suficientes para que ni los futuros abogados pudieran hacer honores a una de las más sonadas tradiciones mexicanas.





Ni ruido hacen



Por lo menos para el Instituto Nacional Electoral arrancó el periodo para organizar las elecciones de diputados locales del próximo año. En el INE van a transitar solos durante dos meses, pues para los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila la chamba en forma empieza el 1 de enero.



Pero más de uno puso atención en que durante la reunión de arranque del proceso electoral en el edificio de la Junta Local Ejecutiva de Coahuila, si algo faltó fueron cuestionamientos de los representantes de los partidos políticos, lo cual durante las sesiones del IEC, si algo hacen es criticar, preguntar, armar escándalos y no dudan en inconformarse.



Hasta parece que a diferencia del IEC, con la consejera presidenta Gabriela de León Farías, José Luis Vázquez López hace la tarea de diálogo y convencimiento con los dirigentes y representantes partidistas y por eso llegan tranquilos a las sesiones. Ni ruido hacen. No estaría mal que pasara la receta a la Ople.





Nuevo Oficial Mayor



Manuel Gil Navarro cerró semana y también puso fin a su ciclo como secretario ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. La salida del originario de Torreón estaba por demás planchada, pues forma parte del primer círculo del magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, quien se estrena como presidente de la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia, quien lo llamó para hacerse cargo de la Oficialía Mayor del Poder Judicial.



Experiencia en el servicio público hay; también ganas de trabajar, así es que de seguro Gil Navarro no batallará para adaptarse a sus nuevas tareas… Por lo pronto, dejó la casa en paz y en orden en el Sistema Anticorrupción de la entidad, en donde se desempeñó como presidente fundador del CPC y después como titular de la secretaría ejecutiva.





Vienen ajustes



El nombramiento de la exdiputada Ana María Boone Godoy como subsecretaria del Trabajo en la Región Carbonífera forma parte de los ajustes de frente al proceso electoral que se avecina, además de reforzar áreas de la Administración estatal importantes.



Este viernes tocó a la Carbonífera, pero nos aseguran que el gobernador Miguel Ángel Riquelme tiene firmados y sobre su escritorio varios nombramientos para Monclova y la región fronteriza.



Chachis Boone tiene experiencia como diputada local y federal y sobre todo en temas relacionados con la protección de los derechos de los trabajadores mineros.