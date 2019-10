30 Octubre 2019 03:10:00

Extradición

EL EX GOBERNADOR DE COAHUILA, Jorge Juan Torres López desde ayer duerme en cárcel de Corpus Christi, Texas, su extradición se cumplimentó, y hoy a mediodía hará su comparecencia ante las autoridades gringas.



EL CAMBIO DE CÁRCEL SERÍA lo de menos si no fuera por las acusaciones en su contra: lavado de dinero, apropiación indebida y robo de fondos públicos, fraude bancario y electrónico, en los que resulta imposible que un funcionario actúe solo.



EL MANDATARIO INTERINO, TRAS LA licencia de Humberto Moreira Valdés para irse como dirigente del PRI, por algo quiso ser extraditado a Estados Unidos o quiere salir solo del asunto o se llevará a más de tres como compañeros de “cuarto”.



LA ESCUETA RESPUESTA OFICIAL DEL Gobierno del Estado se hizo horas más tarde de la extradición, en tres puntos:



1.- A la fecha, ninguna instancia de la Administración estatal ha recibido solicitud de colaboración con respecto a este caso de parte de autoridades federales o de algún Gobierno extranjero.



2.- El Gobierno del Estado reitera su apertura y disposición a atender cualquier solicitud en este sentido.



3.- Igualmente, se manifiesta en favor de la justicia en un marco de respeto a los derechos legales y humanos.



AL SENADO LLEGÓ LA EXPOSICIÓN de “Riquezas Turísticas y Desarrollo de Pueblos Mágicos” de Coahuila que ofreció una muestra que se consolida el turismo, pero además que los pocos representantes de por allá se dan calor.



LA SECRETARIA DE TURISMO, LUPITA Oyervides, conoce bien aquellos terrenos sabe lo que representa una exposición en ésos lugares así que decidió llevar lo mejor de la riqueza natural, gastronómica, cultura e histórica de esta tierra.



EL GOBERNADOR PRESUMIÓ UN TURISMO fuerte, un sector en el que hay inversiones superiores los mil 200 millones de pesos y la generación de 3 mil empleos formales directos.



EL TURISMO POLÍTICO FUE otra cosa, son tan pocos los legisladores priístas que si antes se odiaban o eran de grupos contrarios hoy se arropan entre ellos.



POR SUPUESTO Que no faltó la representación de Morena, Ricardo Monrreal y Armando Guadiana, Mónica Fernández Balboa.



SE VIO a un Riquelme acompañado de Miguel Ángel Osorio Chong, luego por ahí llego doña “Beachy”, Beatriz Paredes.



LA COMITIVA DE COAHUILA, MARCELA Gorgón, presidenta del DIF; la secretaria de Turismo, Lupita Oyervides; la senadora Verónica Martínez y era imposible olvidarse del “paquetito”.



LOS MILITANTES DE MORENA EN Monclova se manifestaron en el exterior del Centro Integrador de Bienestar exigiendo la destitución inmediata de la titular, Claudia Garza del Toro, acusada de manipular el programa con fines políticos.



EL EX DIRIGENTE GUADALUPE CÉSPEDES, Jorge Américo Valdez y Guadalupe Noriega encabezaron la protesta junto a otro grupo de ciudadanos.



TAN TORPE RESULTÓ CLAUDIA QUE no cuidó las formas para la operación política en el pasado proceso interno y entregó documentación oficial solicitando la credencial de elector y enviando mensajes de votar por Samuel Castro y Delfina Coronado.



EN ALGO TIENE RAZÓN ESE grupo de morenos, se han cansado de denunciar los atropellos, abusos y corrupción de la “Del Toro” y nada más no le hacen nada, dicen que de alguna manera arregla el favor con los que mandan o influyen.



MUY PRONTO LE COBRARON LA osadía al regidor panista Rodrigo Rivas en Frontera, quien en días pasados exhibió el desaseo del informe de las cuentas públicas del alcalde Florencio Siller.



SU PARENTELA HASTA EN TERCERA línea y amigos tendrán que andarse con cuidado, respetar rigurosamente las leyes, reglas de urbanidad y modo de vida, porque de que los va a estar cazando la Policía, no hay duda.



COSAS DE LA POLÍTICA, ATENCIÓN que tienen un costo no precisamente monetario pero como dice un viejo zorro priísta, no esperan ni que les llamen apenas lo ven y se hincan extendiendo el pico, refiriéndose ciertos colaboradores del Alcalde.