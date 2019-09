25 Septiembre 2019 04:10:00

FBI en Sistema de Agua de Eagle Pass

EL SIMAS DE PIEDRAS NEGRAS a cargo del empresario Teodoro Rodríguez trae una serie de frentes de obras que implican inversiones millonarias, pero son obras que darán mucha tranquilidad a la población para el tema del drenaje, sobre todo ya que por años y años se dejaron pasar o se dejaron de atender por distintas situaciones…



SON UN TOTAL DE 50 CAÍDOS de drenaje en distintas zonas que se tienen detectados de los cuales en este corto tiempo ya se han atendido al menos 20 de ellos, algunos tan importantes como tramos de casi 400 metros de drenaje que se ha repuesto a beneficio de buen número de habitantes…



TEODORO RODRÍGUEZ, QUIEN TIENE todo el apoyo del alcalde Claudio Bres para emprender estas inversiones, ha programado estos trabajos que una vez concluidos son muy ingratos, pues se cubren, quedan bajo tierra y se olvidan, pero sirven y muy bien a la población por muchos años…



EN SIMAS NO SOLO se atienden los procesos urgentes como estos de caídos del drenaje o de obras donde se repone la tubería, porque ya no existen los antiguos tubos que se instalaron, sino que también tiene en proceso otras obras como la sectorización y automatización de los sistemas del Simas, en donde se invertirán 100 millones de pesos y que vendrán a dar un manejo más eficiente al sistema…



III



ANTE LOS TIEMPOS POLÍTICOS que se avecinan no está del todo descabellado que algunos de los partidos analicen la posibilidad de que en aquellas distritos en donde se ha tenido un buen desempeño de sus legisladores, podría verse con buenos ojos el que se tome la decisión de que vayan por la reelección…



TAL PODRÍa SER EL caso de la profesora Esperanza Chapa, que aunque hay varios prospectos y aspirantes que podrían dar la pelea por la candidatura, la realidad es que allá en Saltillo, en el Comité Directivo Estatal se analiza el que pudiera ser ella de nueva cuenta la contendiente para ocupar la curul por tres años más…



LA MAESTRA HA TENIDO UN desempeño importante, ha trabajado en el distrito y sobre todo mantiene una conexión directa con los ciudadanos en Piedras Negras, Hidalgo, Guerrero y Nava, cercana a los grupos vulnerables, pero también a la sociedad y a los grupos empresariales, para impulsar reglamentos y leyes que sean acordes con los nuevos tiempos…



LA SITUACIÓN NO ESTÁ DEFINIDA, pero bien podría ser este un camino para la opción priísta, fórmula que se podría aplicar en varios distritos que actualmente mantiene el PRI en su poder de representación…



III



MIENTRAs QUE EN EL Simas de Piedras Negras se realizan inversiones millonarias, en el sistema de agua de la ciudad de Eagle Pass andan con el Jesús en la boca, luego de que agentes del FBI, Oficina del Buró Federal de Investigaciones, arribaron desde hace varios días a la ciudad para realizar una serie de cateos a viviendas, visitar a proveedores del sistema e incluso tomar declaraciones a empleados de la empresa municipal texana…



JORGE BARRERA, EL ENCARGADO de dicho Sistema, ha dicho que hay mucha colaboración de parte de ellos para cualquier asunto que se tenga que ver con el FBI y que todo está en calma, pero la realidad es que los agentes federales ya traen una investigación y en los próximos días o semanas podrían darse los resultados y otros asuntos más que ocurren en el sistema…



PRECISAMENTE OCURREN ESTAS VISITAS a la empresa que administra Jorge Barrera cuando el concilio de la ciudad ha aprobado el liberar otros 15 millones de dólares de los 50 millones que solicitó en préstamo para obras de infraestructura…



VEREMOS Y DIREMOS EN qué termina este asunto o si repentinamente comienza el ausentismo laboral en esta empresa encargada de la red de agua y drenaje de Eagle Pass…



III



EL ALCALDE DE NAVA Sergio Velázquez Vázquez, ha estado muy atento al desarrollo en materia de transporte que se ha observado en la zona de la carretera federal 2, desde el aeropuerto hasta los límites con Guerrero….



Y ES QUE EN ESE TRAMO DE unos 10 kilómetros aproximadamente, por un lado hay un buen desarrollo de fraccionamientos campestres, pero también un buen número de patios de maniobras de empresas de transporte de carga…



ALGUNAS DE ELLAS ESTÁN bien armadas, es decir, oficinas en forma con patios pavimentados y todos los servicios, pero otras son simplemente corralones sin pavimentar, en pura terracería que no vigilan las normas para no contaminar el suelo…



POR ELLO TANTO EL ÁREA de Inspectores como de Ecología de Nava vigila que los que ahí se instalen tengan todo en regla, porque se trata de que haya crecimiento pero sin dañar el medio ambiente…



ESO VA PARA GASERAS, transporte de carga y otras que incluso pretenden hacer trasvases de materiales en esos corralones…