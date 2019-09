20 Septiembre 2019 04:10:00

Ferromex, sin respeto a la autoridad

DONDE COMENZó UN ENFRENTAMIENTO sin decir nombres es en la oficina del SNTE de Piedras Negras de la Sección 5, pues resulta que Arturo Lozano Legaspi cuestionó la postura de la legisladora local, Esperanza Chapa, a quien dijo que a pesar de ser maestra y de que les pidió el voto en campaña, ella votó en contra de las modificaciones a la Ley de Educación…



LEGASPI ANDA MUY PREOCUPADO por que esas reformas avancen, suponemos que en beneficio de los maestros agremiados y por ello es que, sin referir el nombre, pero en alusión clara a Pelancha, es que le lanzó la crítica…



QUé BUENO SERíA QUE Lozano Legaspi así reclamara y con más energía los 30 millones que les desaparecieron del FONE a los maestros y no que defienda a su dirigente José Luis Ponce Grimaldo, pues en lugar de investigar y cuestionar dónde quedaron esos millones de los profesores, se pone a cuestionar si hay una “campaña” de desprestigio en contra de su dirigente…



BIEN QUE CRITIQUE LO que no le parece del proceder de la maestra Pelancha, pero mal que se haga de la vista gorda y confunda el defender los intereses de los profes donde no le conviene porque las pedradas golpearían a su dirigente y mentor Ponce Grimaldo…



III



EN OBRAS PúBLICAS, DONDE manda el charro Chemo Elizondo, se dieron una encorajinada de los mil demonios luego de que detectaron que Ferromex otra vez les quiso dar madruguete y no sólo eso, sino que se puso a construir una tercera vía paralela a las que ya tiene a la altura del cruce 1850 sin avisarle a nadie….



REPENTINAMENTE FERROMEX COMENZó a nivelar el terreno contiguo a la doble vía y cuando acudieron los de Obras Públicas a cuestionar el asunto, el gerente local de Ferromex no fue para acudir a las oficinas del municipio, sino que quiso “explicarle” a Chemo Elizondo por teléfono lo que hacían y que era en “beneficio” de la ciudad…



LO QUE QUEDA CLARO ES que Ferromex y sus empleados locales se creen dueños absolutos de la ciudad y las áreas aledañas a la empresa y sus vías y no toman en cuenta para nada a las autoridades ni las instancias debidas para modificar sus instalaciones…



NO HACE MUCHO CONSTrUYERON, sobre toda ley de desarrollo urbano, una barda de concreto de más de un kilómetro alrededor de sus patios de maniobra cercanos a la aduana del ferrocarril y sin pedirle permiso a nadie, mucho menos presentar estudios de impacto ambiental o considerar que esa barda sólida podría convertirse en una obstrucción de los desagües naturales y provocar inundaciones en sectores aledaños…



OJALá Y LA SANCIóN SEA ejemplar y le duela tanto a Ferromex para que la próxima vez respete a las autoridades municipales, pues sus maniobras de ferrocarril ponen constantemente en riesgo a la ciudad ya que obstruyen por horas el paso vehicular y parten en dos toda la zona de Villa de Fuente…



III



UNA ALERTA LANZó EL ALCALDE Claudio Bres con el tema de los cruces de migrantes sin documentos que burlan la seguridad en los puentes internacionales…



EL LLAMADO ES PARA la Guardia Nacional y para la Fiscalía General de la República para que inicien el combate a las bandas de polleros y traficantes de personas…



DURANTE EL úLTIMO MES han sido detenidos en Eagle Pass 4 mil migrantes sin documentos, a los cuales, si tomamos en cuenta un promedio de 2 mil dólares que cobran los “polleros” por cada uno, representan por mes 8 millones de dólares, cifra que bien fortalecerá las finanzas de esos grupos delincuenciales…



SI LA GUARDIA NACIONAL Y la Fiscalía General de la República no frenan este fenómeno desde el aspecto de quien realiza este tráfico de personas, tarde o temprano podría darse un resurgimiento del poder de estos grupos…



ESO ES LO QUE SEÑALA Bres y lo señala por lo que representa en preocupación para que las instancias federales hagan su trabajo no sólo en deportar o detener migrantes en el lado mexicano, sino también a los traficantes de personas…



III



QUIENES INICIARON YA una campaña contra la compraventa de nuez robada son los nogaleros de Piedras Negras y la Región Norte del estado, y es que con el inicio de la temporada de cosecha, también inician los robos e invasiones en las huertas que causan mermas considerables a los productores de nuez y nogales en la región…



AUNQUE EN LA LAGUNA Y en Chihuahua esto del robo de nuez ya está penalizado, no está de más señalar que la Fiscalía General del Estado ya recibe denuncias de este tipo, por ello es que aquellas personas que sean sorprendidas en el robo o apaleo de nuez y nogales serán sancionadas de manera ejemplar…



EL DELEGADO VICTOR RODRíGUEZ LOZANO ya se ha reunido con productores y nogaleros para estar a sus órdenes y orientarlos en caso de que deseen presentar denuncias o cómo orientar para evitar la compraventa de producto robado…



AQUÍ LA IDEA ES IDENTIFICAR que el vendedor sea el dueño legítimo, exigir factura y conservar la copia…



HAY QUE SEÑALAR QUE EN Chihuahua y la región Laguna, la sanción para quien compre o venda nuez robada es de hasta 10 años de cárcel…