19 Octubre 2019 04:07:00

Festejo de cabilderos de la industria tabacalera

Durante la madrugada del viernes hubo fiesta en el fondo del salón de plenos de la Cámara de Diputados. Nos cuentan que un grupo de cinco o seis cabilderos, principalmente de la industria del tabaco, festejó que no se haya aprobado el incremento del impuesto denominado IEPS a los refrescos, las bebidas alcohólicas, las cervezas, los cigarros y la comida chatarra, a partir del 2020.



Nos cuentan que 124 diputados de todas las bancadas se rebelaron con la presentación de una propuesta para incrementarles los impuestos a estos productos, pero al final el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña convenció a la mayoría con el argumento de que el Presidente prometió no incrementar los impuestos y cayó la intención.



Incluso hay hasta quien dice que Hacienda no estaba muy de acuerdo con este incremento, que de acuerdo con algunos analistas lograría una bolsa de 30 mil millones de pesos. ¡Ganaron las presiones!



Detalle detrás del impuesto a venta por catálogo



La dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, dio su respaldo a la protesta de mujeres en la última semana de septiembre contra la idea del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien pretendía generar un impuesto por las ventas por catálogo.



Nos dicen que la diputada priista Cynthia López Castro anduvo muy activa en la movilización de mujeres, muchas de ellas cabeza de familia y quienes verían afectados sus ingresos. La joven legisladora, nos comentan, logró sensibilizar a don Arturo, quien le puso freno a la intención de gravar esta actividad.



¿Este tipo de acciones servirán al otrora partidazo para elevar el 8 por ciento de aceptación? Se ve, nos comentan, harto complicado que mejore la imagen del priismo, pero López Castro hace su luchita…



Goya de Graue a su segundo de abordo



Una fuerte palmada dio el rector de la UNAM, Enrique Graue, a su secretario general, su segundo de abordo en la casa de estudios, el economista Leonardo Lomelí, a quien se refirió como su más cercano colaborador y uno de sus hombres de mayor confianza en la institución académica.



Nos cuentan que en la comida anual con la Sociedad de Egresados de la Facultad de Ingeniería, don Enrique acalló algunas voces que circulan versiones interesadas al interior de la universidad, algunas que aseguran que si prospera la reelección del rector, a Lomelí le tocarían las golondrinas para dejar la segunda posición en la universidad a algún personaje cercano de la 4T.



De ninguna manera, nos dicen. Y para muestra una frase de afecto de Graue a su colaborador: “Leonardo, espero que sigamos trabajando juntos muchos años más”. ¿Quedó claro?





Operador de AMLO en el Senado



Casi hiperactivo, nos dicen, se le ve en el Senado a Manuel Velasco Coello, coordinador de la banda del PVEM, en la operación política de la agenda que es prioritaria para el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.



Cual bombero, el exgobernador de Chiapas se ha dado a la tarea de llamar al cierre de filas en la Cámara Alta con su amigo el Presidente de la República, tras el día de terror vivido por los habitantes de la ciudad de Culiacán.



¿Su argumento? Ayudar a construir la paz en unidad, sin violencia, sin confrontación y sin guerra. ¿Logrará el objetivo frente a tanta crítica por la liberación de uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán?