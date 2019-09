23 Septiembre 2019 04:07:00

Fracking

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

Yo digo que en este tema, como en muchos otros, hay al menos dos visiones diferentes y hasta contrapuestas. El Gus cree que en este tema, como en muchos otros, solo hay una verdad establecida (benditos los que están seguros de algo, aparte del ámbito moral) . Opina el Jaime: “Yo no me refiero a la parte económica. Cualquier economista sabe que existen costos ocultos llamados ‘externalidades’ y que son a veces buenos para el resto de la sociedad (como los desarrollos inmobiliarios modernos que le agregan valor a las propiedades contiguas y cercanas, y a veces negativos como sería el caso, por ejemplo, de que se instale un basurero municipal o tóxico contiguo a esas mismas propiedades). En el caso del fracking se habla de protección específica de revelar los componentes químicos y sin embargo, en una planta de San Antonio, Texas, donde se produce uno de los componentes, los operarios tienen que traer puesta una indumentaria especial con respirador y tomar duchas obligatorias, y de que requiere de agua muy pura la cual, una vez utilizada, no es recuperable y se tiene que inyectar por abajo del nivel del mar para no contaminar otras aguas ni la del mar. Si Gustavo sabe tanto del tema, yo le ruego nos ilustre, no en el tema de que es más barato, por favor, si no si es que no existen externalidades negativas y si podemos recuperar esas aguas. Lo de los temblores me parece también importante, pero secundario, pues se pueden regular un máximo tamaño del boquete al interior. Obvio que existe mucho dinero para sobornar a inspectores que se volteen para otro lado ante eventuales incumplimientos. Admito que esto aplica para cualquier otra industria incluyendo la del petróleo, pero si resulta cierto que las aguas residuales son mortales, estamos frente a un caso más serio. Leí por allí que un directivo de una empresa de fracking interpuso una demanda ante otra empresa que estaba por iniciar fracking contiguo a su propiedad. ¿Por qué sería, si es tan noble ese proceso y se hace con estricto rigor a las reglamentaciones? Su atento amigo ignorante, en espera de respuestas de expertos.”APELLIDOS CHINOS“Creo que fue en clase donde oí que todos los apellidos chinos venían solamente de 100 familias. Algo hay de mito en esto, pero lo cierto es que hay muchos chinos y pocos apellidos. Ahora me fijo más en los nombres de amigos chinos o gente que conozco por internet y casi todos se repiten. He estado revisando los apellidos chinos más comunes. Cambia un poco el número en millones porque es muy difícil cuantificarlos, pero en cuanto al orden hay un cierto consenso. Esta es una lista de los 10 apellidos más comunes que hay en China.1. Li 98 millones2. Wang 90 millones3. Zhang 86 millones4. Liu 66 millones5. Chen 55 millones6. Yang 40 millones7. Zhao 28 millones8. Huang 27 millones9. Zhou 26 millones10. Wu 25 millonesPara hacer una comparación, en España el apellido más común es García, con más de un millón, en Alemania es Müller con otro millón, Smith en Inglaterra, con 2 millones, o Nguyn, en Vietnam, con 30 millones. Aproximadamente, la suma de los 10 apellidos más comunes en China es de 550 millones”.Resumen mío tomado de: