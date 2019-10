05 Octubre 2019 03:10:00

Funcionarias y sus esbeltas figuras…

COMO QUE ESTÁ DE MODA eso de que los políticos se quieran ver bien delgaditos, cueste lo que cueste y por eso recurren a esas operaciones donde les hacen chiquito el estómago para que no coman tanto...



ES UNA OPERACIÓN MUY COSTOSA, pero para quienes viven de la política, unos 100 mil pesos, es como quitarle un pelo a un gato, cosa de nada, en una quincena lo andan recuperando...



ASÍ ES QUE EL DINERO no es problema, cuando se quiere buscar una buena figura envidiable...



UN EJEMPLO ES LA SECRETARIA de Turismo LUPE OYERVIDES que ya lleva muchas docenas de kilos menos, pero es joven y mal no se ve...



PERO AYER EN SU INFORME de actividades la diputada federal por el PAN, SILVIA GARZA, lució muy rara, con muchos kilos menos, tantos que hasta el rostro le cambió, su barbilla se ve muy curiosa, dirían allá en mi pueblo...



Y ES QUE YA CUANDO andas en cierta edad, bajar de golpe y porrazo muchos kilos, te tiene que afectar, por lo menos la gente ya no se ve igual...



LOS POLÍTICOS DEBERÍAN PREPARARNOS PARA estas noticias, caray... un día los vemos rellenitos y al otro ya se ven curiositos...



EN FIN, AHÍ DONDE LA ven la diputada federal panista SILVIA GARZA, rindió informe de actividades, igual que la senadora del PRI, VERÓNICA MARTÍNEZ...



¿QUE QUÉ INFORMARON? PUES ESO sí quien sabe, pero ellas armaron su argüende, perdón su evento oficial para la presentación de todo lo que han hecho para desquitar su sueldo y apoyar a JUAN PUEBLO...



EN EL CASO DE SILVIA GARZA dice que ha propuesto no sé cuántas iniciativas contra el feminicidio, pero todo parece indicar que o no se han aprobado o no funcionan porque el delito sigue y parece con más fuerza...



MIENTRAS QUE LA PRIÍSTA DICE que ha peleado bastante en el Senado, pero muchísimo para endurecer las sanciones contra quien comete robos en carreteras...



PERO SEMEJANTE ESFUERZO DE LA Senadora tampoco ha funcionado porque es un delito recurrente en todas las carreteras del país...



PERO BUENO, ELLAS RECIBIERON A la crema y nata de sus partidos en sus informes, se gastaron una buena suma y como acto de campaña para seguir en la liana, pues está muy bien eso de los informes...



Y PUES EN UN OPERATIVO PASÓ lo que tenía qué pasar, la gente entra en desesperación y salen a relucir algunos delitos...



UN CIUDADANO, QUISO HACER PASAR su vehiculo nacional por uno “chueco” y le colocó un engomado de Onapaffa, lo que empezó con las desconfianzas en esa organización, sobre si esos engomados se consiguen con facilidad...



POR SUPUESTO QUE ES UNA irregularidad que no debe suceder ni por el lado del ciudadano, ni de Onapaffa, pero desde el momento en que los autos “chocolate”, no son tocados ni con el pétalo de una rosa, por eso es mejor traer uno de esos en éstos momentos..



HABRÁSE VISTO QUE AHORA SON protegidos los ilegales y perseguidos los nacionales...