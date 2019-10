01 Octubre 2019 04:08:00

Ganga de Rosario Robles: vendió hectáreas frente al mar a 73 pesos

El 9 de octubre de 2017, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México y arrancaba el sensible tiempo de campañas, publicamos en la televisión un reportaje que denunciaba cómo la dupla de secretarios de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles, habían vendido mil 700 hectáreas de un terreno frente al mar en San Quintín, Baja California, al fabuloso precio de 73 pesos por hectárea. Leyó usted bien.



Los beneficiarios eran 10 particulares, cinco de ellos militantes del PRI (una proporción sospechosamente alta). El más destacado, el exdiputado y exdirigente de la Confederación Nacional Campesina, Francisco Sesma Vázquez.



Recuerdo que Rosario Robles reaccionó furiosa pero se negó a dar una entrevista sobre el asunto. Ramírez Marín, que ya había dejado el puesto, tampoco quiso hablar a micrófono abierto y se limitó a contestar que no era su asunto sino de su sucesora.



En medio de ambos, durante nueve meses estuvo de titular de Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano) el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.



Ninguno quiso dar la cara. Mandaron para contestar el reportaje a Luis Armando Bastarrachea, director general de la Propiedad Rural en Sedatu, bajo los tres secretarios. Él había sido el operador. No tuvo argumentos y optó por decir que daría su postura más detallada hasta que se resolvieran algunos pendientes judiciales del caso.



La denuncia expresaba que se habían confabulado para desconocer la determinación de un “tribunal colegiado” y otorgar los terrenos a esos 10 particulares, en contra de un grupo de ambientalistas que había pagado millones a sus dueños originales con tal de que no hicieran un desarrollo inmobiliario y mejor se protegiera el área natural. Todo esto se denunció en un reportaje especial de Claudio Ochoa. Insisto, porque luego se olvida convenientemente: esto lo divulgamos en la televisión en tiempos de Peña Nieto.



Un año después se difundió en la prensa que habían hecho un esquema similar en Quintana Roo. Misma Secretaría. Mismos titulares. Mismo Bastarrachea como punta de lanza en la operación. Y ayer se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera del actual Gobierno federal tiene bajo la lupa este asunto.

Parece método.



SACIAMORBOS

Desesperados por defender a Bartlett, cuestionan que nunca dijimos nada de los escándalos de Peña Nieto cuando era Presidente. Olvidan este caso, pero también otros: revelamos las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Guerrero, revelamos los videos de cómo los custodios del “Chapo” jugaban solitario mientras se escapaba el capo, la existencia de una aerolínea con cargo multimillonario al erario para servir al entonces gobernador Roberto Borge, los descuentos ilegales a los trabajadores de Veracruz en tiempos de Javier Duarte, los ranchos y ranchos que compró el entonces gobernador César Duarte, los desvíos millonarios en Sagarpa con el mismo esquema de la Estafa Maestra, y muchos otros. Todo, cuando Peña y los suyos estaban en el poder. Por algo nos traían espiados con Pegasus. Pero claro, nada de eso quieren recordar porque lo que les urge, les urge… es defender a Bartlett.