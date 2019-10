09 Octubre 2019 04:10:00

Giro inesperado

La sucesión en el Poder Judicial del Estado ante la salida de la magistrada Miriam Cárdenas Cantú dio un giro inesperado con la incorporación de Luis Efrén Ríos Vega a la lista de propuestas que el Ejecutivo entregará en cuestión de días a los inquilinos del Palacio de Coss, pues la idea es que los asientos acéfalos en el Tribunal Superior de Justicia, cinco en total, se ocupen a partir del 15 de noviembre.



Si alguien tenía dudas sobre la cercanía de Luis Efrén con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, su incorporación al Poder Judicial las disipa sobremanera, pues además, en términos prácticos ni siquiera se tendría que desentender de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH).





Miriam, a Gobierno



La que se va con la cabeza en alto del Poder Judicial es Miriam Cárdenas Cantú. Le tocaron tiempos difíciles, pero puso orden en el caos que le dejó Gregorio Alberto Pérez Mata y el caso Ficrea fue solo un ejemplo. La magistrada presidenta ayer cumplió años y anticipó su salida durante una comida con amigos y colegas. Este jueves hay sesión del Consejo de la Judicatura y aprovechará para entregar formalmente su renuncia, que será efectiva a partir del 31 de octubre.



Si bien es cierto se va de manera anticipada para atender situaciones de salud, no implica que se aparte de la actividad pública, pues desde este martes se habla de que en breve recibirá una invitación del gobernador Miguel Ángel Riquelme para ocupar un cargo en la Administración estatal.





Jueza destacada



Otra propuesta del gobernador Miguel Ángel Riquelme para incorporarse al Tribunal Superior de Justicia será Griselda Elizalde Castellanos, quien el año pasado obtuvo la presea como Jueza del Año debido precisamente a su desempeño. Llega por méritos propios, pues a lo largo de su carrera le tocaron casos difíciles y en todos salió bien librada. Actualmente lleva el del expitcher de Saraperos de Saltillo acusado de violencia familiar.



Por cierto, con estos cambios habrá cinco vacantes en el Tribunal Superior de Justicia: la de Miriam Cárdenas se suma a la de Jesús Gerardo Sotomayor Garza, Adrián González Hernández, Alma Leticia Gómez López y la de Juan Antonio Martínez Gómez.





Los ‘ya merito’



La cúpula panista en pleno durante la noche de este martes con motivo de la exposición itinerante Pioneros de la Democracia, a manera de no dejar pasar el aniversario de la fundación del albiazul. Entre los convocados estuvieron Rosendo Villarreal Dávila, Juan Antonio García Villa, Jorge Zermeño Infante y Guillermo Anaya Llamas, que además de haber sido de todo al amparo de su partido, coincidieron en competir por la gubernatura, incluso en más de una ocasión… pero a ninguno se le hizo.



También estuvieron Esther Quintana Salinas, Silvia Garza Galván, Luis Rico Samaniego y María Teresa Ortuño Gurza; Matilde Estrada Torres, Ariel Venegas Castilla y entre los que destacaron durante la reunión, militantes emblemáticos como Carlos Alberto Páez Falcón, primer alcalde de oposición en Coahuila y el panista de moda en el estado, Marcelo Torres Cofiño.





Topó en macizo



El senador Armando Guadiana Tijerina podrá decir misa respecto al futuro del fracking en Coahuila y en México, pero este martes topó en roca firme cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en La Mañanera que dicho esquema de extracción de hidrocarburos no va, por lo menos mientras dure su mandato… Si de por sí los malpensados advertían que el tabasqueño había tomado distancia del coahuilense; lo de ayer, fue leña al fuego.



También queda la duda de si el presidente de la Comisión de Energía en el Senado quiso sorprender al líder de la cuarta transformación en un tema tabú, pues desde antes de convertirse en inquilino de Palacio Nacional, López Obrador dijo que el fracking no tenía futuro en su Gobierno. En fin, por lo pronto le quitaron el sombrero y le dieron estirón de orejas.





En la mera luna…



Así dicen que anda el superdelegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, quien ante su falta de efectividad en la chamba que le encargaron busca la paja en el ojo ajeno, como si se tratara de un sistema de trabajo.



Las delegaciones federales sin titulares y en las que hay no les pagan, como al del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por si fuera poco, los programas sociales no bajan y ante el reclamo de los beneficiarios prefiere no pararse en sus oficinas.



Situación similar ocurre con los despedidos de la burocracia federal que lo andan cazando en cada evento. En resumen, sus “resultados” se dan solo en el mundo virtual de las benditas redes sociales.





En la agenda…



Con buenas nuevas regresaron de la Ciudad de México el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso. Firmaron un acuerdo de colaboración con ONU-Hábitat para fomentar en Coahuila proyectos de vivienda digna y espacios de calidad para las familias. La firma estuvo a cargo del Gobernador y Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat.



Este miércoles, Riquelme viajará a Durango para firmar otro convenio de colaboración, pero este en materia de seguridad pública, con su colega José Rosas Aispuro.