12 Octubre 2019 04:10:00

Golpe de Estado… en el Stuac

El pleito no pasa al interior del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (Stuac). Este viernes hubo asamblea extraordinaria y acudieron 40 de los 66 delegados con derecho a voz y voto, quienes resolvieron desconocer la dirigencia de María de la Luz López Saucedo, la convocatoria que ella misma emitió el lunes para elegir nuevo secretario general y dejaron en manos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje las nuevas condiciones y fecha para la elección interna.



Por lo pronto, no hay secretario general sino una comisión ejecutiva especial que tratará de llevar las riendas del convulsionado sindicato hasta que haya nueva dirigencia. Al frente del grupo quedó Baltasar Guerrero García, delegado sindical de la Facultad de Jurisprudencia y cercano a la 4T, pues su hermano Javier es secretario general del IMSS.



A sembrar

Este sábado coinciden en campaña de reforestación, de buena parte de la sierra Zapalinamé, el alcalde Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso. Estarán acompañados por colaboradores para avanzar lo más posible en el sembrado de árboles. En esto mismo andará el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Manolo y Jericó desde ayer por la tarde se reportaban listos para la jornada de reforestación, con sombrero y botas de trabajo. Verlos juntos en una misma actividad no será cosa menor. El ambiente político se empieza a calentar de cara al proceso de elecciones que arranca el 1 de enero, pero por lo pronto hay funcionarios concentrados en lo suyo. Además, nos comentan, el mensaje será positivo para Saltillo en general y el priismo en particular. Veremos.



El multifuncional



El que no se le despega al gobernador Miguel Ángel Riquelme en los recorridos por la Región Carbonífera es Jesús María Montemayor Garza, “Chumita” para sus fans… Y es que lo mismo le da por entregar planteles educativos y otras instalaciones escolares, escrituras a familias de escasos recursos y hasta patrullas a los ayuntamientos de aquella zona del estado.



¡Ah!, el director del Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa (Icifed), nos comentan, también batalla para resistirse a los tamales que se ofrecen en los comedores comunitarios.



Por lo visto, si frente a los comicios del próximo año algún distrito está definido para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el 3, que tiene cabecera en Sabinas y abarca además San Juan de Sabinas y Múzquiz.



Era broma



Durante la presentación del Festival Julio Torri 2019, el jueves por la noche en Saltillo, más de uno se fue con la finta por el supuesto destape de la secretaria de Cultura, , como posible candidata del PRI a diputada local.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme la felicitó por el contenido del cartel que se presenta desde este viernes y hasta el 27 de octubre, y por la organización del evento en el cual estuvieron el mandatario de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; Frederick Caldwell, cónsul de Canadá en Monterrey, y el cantante Emmanuel, y entrado en gastos sugirió que a Ana Sofía no le quedaría mal la estafeta de candidata.



Obvio, no faltó quienes interpretaran las palabras del Gobernador y dieran por hecho que la funcionaria aparecerá, ahora sí, en las boletas electorales. Nada de eso, por lo menos no en la competencia de mayoría.



Sorprendido en Europa



Que el más sorprendido con la noticia de su postulación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue precisamente Luis Efrén Ríos Vega. La primicia le cayó en España, en donde se encuentra desde hace unos días como parte de la agenda de trabajo.



El director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos estará de regreso el lunes para empacar maletas y preparar la mudanza del Centro Histórico de Saltillo al recinto judicial del bulevar Francisco Coss.



Por cierto, la duda es si el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal será validado solo por los actuales magistrados o también por los que están por incorporarse.



Sigue el litigio



El pleito entre el exgobernador Humberto Moreira Valdés y el periodista y escritor Sergio Aguayo parte de enero de 2016, cuando el también exdirigente nacional del PRI estuvo preso por unos días en España y el informador le dedicó una columna editorial, en donde le señaló haber incurrido en actos de corrupción.



Desde entonces la defensa de Moreira va en el sentido de que Aguayo rebasó la línea de la libertad de expresión e incurrió en daño moral, para lo cual pide disculpas públicas e indemnización por 10 millones de pesos. La denuncia en contra del también académico se concretó en junio de 2016 y aun con la resolución de este viernes, el litigio seguirá. El investigador del Colegio de México anticipó ayer mismo que recurrirá al amparo. El caso sigue vivo.