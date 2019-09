21 Septiembre 2019 03:10:00

Golpe financiero

BUEN DÍA… A RAÍZ DE declaraciones que tergiversan el contenido y sentido de la plática sostenida el pasado martes por el licenciado Jorge Ancira Elizondo con dirigentes empresariales, es necesario realizar las siguientes precisiones: Durante la junta le preguntaron al licenciado Ancira si AHMSA estaba en proceso de venta.



LA EMPRESA AHMSA EXPRESÓ AYER al respecto que la respuesta fue que esa no es la intención, que se ha trabajado con diferentes medidas para normalizar la empresa y se está logrando. Uno de los esfuerzos, dijo, es capitalizarla, para lo cual se estudian opciones de asociación con empresas nacionales e internacionales -industriales o financieras- en lo que se ha avanzado, pero aún no se ha concretado.



AGREGÓ QUE LA ACCIÓN DEL gobierno federal, sin que existiera sustento jurídico para ello, fue un golpe financiero exremadamente fuerte para la empresa, con daño por más de 350 millones de dólares, lo que ha exigido una suma de severas medidas de emergencia en lo financiero y operativo.



LA SIDERÚRGICA PRECISÓ QUE DIFERENTES compañías europeas y asiáticas, además de la argentina TERNIUM, han insinuado interés por asociarse o comprar AHMSA, porque es una empresa industrialmente fuerte y eficiente, pero que no hay ninguna propuesta real de compra.



“LA VENTA NO ES NUESTRA principal opción y no tenemos nada al respecto, nuestra intención central, porque somos de Coahuila, vivimos en Coahuila y estamos comprometidos con Coahuila, es normalizar y capitalizar AHMSA y que permanezca activa por muchas décadas, pero somos hombres de negocios y como todo empresario, si en algún momento presentan una oferta atractiva de compra, obviamente la estudiaríamos”, aseguró la empresa.



SEÑALÓ QUE DENTRO DE LAS medidas de eficiencia que se han adoptado se contrató a expertos internacionales en siderurgia, que han estado visitando las plantas y minas, con el fin de encontrar nuevas opciones de ahorro y productividad, “porque a veces los ojos externos ven lo que nosotros en la rutina no vemos”.



EN CUANTO A LOS CRÉDITOS, señaló que al haberse recuperado poco a poco la confianza en la empresa por parte de clientes y organismos financieros, se ha logrado captar recursos que deben fluir en las próximas semanas y serán destinados fundamentalmente a actualizar los pagos a proveedores, principalmente empresas locales.



ASIMISMO, SEÑALÓ QUE INICIALMENTE SE redujo drásticamente la producción y paulatinamente se ha venido recuperando, con la confianza en que un repunte de la economía a partir de inicios del próximo año permitirá regresar a niveles normales. La empresa cuenta con una base de producción conformada por los altos hornos y el horno eléctrico, conjunto que es muy flexible y puede ajustarse en todo momento al nivel de demanda en el mercado, para no acumular inventarios que significan capital detenido.



De irresponsable calificaron las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrático al presidente de la CMIC, Raúl Flores González al difundir sin sustento que Altos Hornos de México está en venta, y aseguraron en la redacción de Zócalo encabezados por el dirigente Ismael Leija Escalante que debe cambiar su actitud porque con sus yerros afectan la imagen de la fuente de empleo, e inquieta a los trabajadores.



EL SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ Ejecutivo Nacional, Ismael Leija Escalante, señaló que frecuentemente sostienen conversaciones con altos directivos de AHMSA, y que la información actualizada es que la empresa repunta gradualmente.



DIJO QUE ES CONDENABLE QUE Raúl Flores, presidente en Monclova de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción haya provocado desestabilización entre los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México con declaraciones irresponsables.



Dijo que es condenable que Raúl Flores, presidente en Monclova de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción haya provocado desestabilización entre los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México con declaraciones fuera de contexto.



