25 Octubre 2019 04:08:00

¿Gratis?

La respuesta nunca es ahí fuera, en alguna parte, en otros o en el sistema o en los tiempos, etc. Todas las respuestas están ahí dentro, dentro de ti, esperando ser descubiertas.



¿GRATIS?

Este letrero aparece cada vez que enciendo mi computadora, y ya no hay manera de evitarlo: La versión de prueba ha caducado. Me dijeron que la prueba era gratuita, y por 30 días dizque gratis quedé obligado a ver ese letrero en mi pantalla de por vida.



SIRIA

Hay gran lío porque Trump saca a unos soldados de Siria. Los turcos y los kurdos van a reiniciar su carnicería mutua, dicen las buenas conciencias. Seguramente. Lo han hecho por siglos. Al parecer Trump les dice lo que las mamás antaño a sus hijos rijosos: “mátense pero allá en el camellón y procurando no hacer mucho ruido”.



OBLIGACIÓN MORAL

Otra cosa que dicen esas buenas almas es que la culpa de desatar la violencia en el norte de Siria, es de EU. Dicen que los soldados gringos deberían pemanecer ahí para cuidar el orden. Coincido con esas buenas almas: las tropas gringas deben arriesgar el pellejo en vez de los turcos y los kurdos, que son quienes se odian y se quieren matar entre sí.



Eso no debe permitirse. Los soldados gringos son los que tienen la obligación moral de matar y dejarse matar a 10 mil kilómetros de su tierra, en vez de permitir el derramamiento de una sola gota de sangre turca o kurda.



¡NECIO!

Pero Trump no entiende. Mira que pedir tropas gringas en la frontera EU-Mex y no en la frontera Turquía- Siria. ¿Acaso no capta el concepto de “seguridad nacional” y no entiende que el imperio es el imperio, y que debe defender muchas fronteras menos la suya?



FILÍPICA

Estos son los adjetivos enderezados en una poderosa revista contra el Presidente gringo, republicano, que pretende reelegirse: “cuentista apestoso, déspota, mentiroso, ladrón, bravucón, bufón, usurpador, demonio y carnicero” (Filthy Story-Teller, Despot, Liar, Thief, Braggart, Buffoon, Usurper, Fiend, and Butcher).



La revista era Harper’s New Monthly Magazine; el año, 1864; y el presidente, Abraham Lincoln. ¿Te suena familiar? Ah, olvidaba decirte: el país estaba inmerso en una terrible guerra civil y los gringos se mataban unos a otros por racimos y con crueldad inaudita.



AUTORITARISMO EN ACCIÓN

Simon Black nos pregunta si estamos listo para lo absurdo de esta semana. “Aquí está nuestro resumen de las historias más ridículas de todo el mundo que amenazan tu libertad, tus finanzas y tu prosperidad. Singapur prohíbe oficialmente las noticias ‘falsas’. Singapur es ideal para muchas cosas: banca, negocios, comercio, etc (se clasifican sus burdeles como de ‘alto nivel’, porque incluso la severidad moral tiene sus zonas francas). Pero se clasifica bastante mal para las libertades civiles.



“Caso en cuestión: una nueva ley destinada a detener las noticias falsas entró en vigencia en Singapur este mes; la ley obligará a las plataformas de redes sociales a eliminar cualquier contenido que se considere contrario a la opinión del Gobierno.



“Singapur define las noticias falsas como cualquier cosa que perturbe la ‘tranquilidad de la nación’ y la de sus aliados amigos. Y el incumplimiento de la ley ahora puede llevarte a prisión por 10 años”.



¿TRANSFORMAR EL CAPITALISMO?

Esta es la opinión de Lionel Barber, redactor del Financial Times: “El capitalismo de libre empresa debe volver a reinventarse a sí mismo. La salud del sistema depende de obtener beneficios con propósito ético. La gente quiere trabajar en una empresa que tenga un propósito social. Michael Cottrell narra la historia del reinicio financiero mundial. Google asegura que ya ha alcanzado la supremacía cuántica internacional. IBM lanza el ordenador cuántico comercial más grande y potente del mundo.



EL GUASÓN

Gus: “Los calificativos de Raúl sobre esa película, lejos de desanimarme, me estimulan para verla.Y la película ‘Joker’ resultó una máquina de hacer dinero.” ($581 millones a octubre de 2019, vs $55 millones que costó rodarla).