12 Noviembre 2019 04:10:00

Guerra de gasolineras en Piedras Negras

EL ALCALDE DE EAGLE PASS, Ramsey English Cantú ya quiere tomar otros aires y se quiere ir a la capital del estado de Texas, Austin, para ser representante estatal por el distrito 74…



ESTE ES EL PUESTO QUE actualmente ocupa el político y abogado Alfonso Nevares, quien aparentemente no está dispuesto a reelegirse de nueva cuenta, por ello es que al alcalde eaglepasseño ya le surgió el interés y suspira por irse a tomar nuevos aires allá por Austin…



VEREMOS Y DIREMOS, PUES si bien tiene mucha experiencia por más de una década como alcalde de esta frontera texana, también hay que decir que probablemente tendrá frente a si a un contrincante que es muy conocido y que además tiene mucho presupuesto para la campaña como es el abogado Heriberto Morales…



ANTE ESO, TAL VEZ el alcalde Ramsey debería de razonar su intento para ser representante estatal. Veremos y diremos pues…



III



MUY IMPORTANTE EL ENFOQUE que se ha tenido en cuanto a promover el desarrollo de la frontera, tener las capacidades en materia de salud, servicios municipales, educación, seguridad y todo lo que necesita una ciudad como Piedras Negras y su área metropolitana para mantener ese ritmo de crecimiento durante una década o más, pero pocos se han puesto a pensar en las consecuencias, en el costo de que todo ello se haya realizado de manera tan rápida y cuando en el tema del equilibrio ambiental no se alcanza a vislumbrar que todo eso que se edifica sea sustentable…



VEAMOS EL TEMA DE la construcción de grandes empresas que han destruido el río san Rodrigo que incluso, por sobre la sustentabilidad de esa zona, los empresarios a quienes se les canceló o prohibió explotarlo prefirieron ampararse a realmente hacerle caso a la autoridad judicial por las denuncias promovidas por la titular de Semarnat estatal Eglantina Canales…



LO MISMO SUCEDE CON las torres eólicas allá en Acuña, donde se han tenido todo tipo de problemas con los proveedores, pues decenas de millones de pesos sufren de atraso por parte de la empresa responsable de la construcción y mientras eso sucede el avance de la obra devasta ríos y arroyos en zona despoblada que no duden que impactará en el corto o mediano plazo a Acuña…



OJALÁ Y QUE LA naturaleza no nos cobre como en el 2004, porque pocos recuerdan cómo se veía el río Escondido con más de 11 metros de altura en su nivel o el San Rodrigo cuando arrasó el puente sobre la carretera estatal Zaragoza Acuña…



III



MUY INTERESANTE ES EL que los 84 policías municipales y de tránsito tengan cámaras de solapa o body cam para que sustenten sus multas y operativos en Piedras Negras…



OJALÁ Y QUE ESTOS mismos equipos se los proveyeran a los elementos de la Policía del Estado y a los oficiales de la Investigadora, para que se comprobara de manera más clara que no incurren en situaciones violatorias de los derechos fundamentales…



UNA VEZ QUE YA SE tiene ese equipo, será interesante ver qué es lo que va a hacer la directora Marina Lozano en Tránsito y Vialidad y el comisario Luis Humberto García García, para analizar esas horas y horas de contenido en las body cam para establecer programas, protocolos o estrategias de seguridad o mejorar la capacitación de los oficiales…



PORQUE SON CIENTOS DE HORAS por día, de las cuales pocos minutos son aprovechables y esos son los que darán la pauta para plantear estrategias…



ESPEREMOS QUE EN ESAS áreas se tenga a la persona adecuada, que almacene y procese la información que con tecnología se tiene cada día disponible para la mejor marcha de la seguridad en nuestro municipio…



III



DONDE COMENZARÁ UNA FUERTE competencia es en el mercado gasolinero en Piedra Negras…



Y ES QUE PARECE que dos grupos empresariales comenzarán a invertir más en este ramo para colocarse y dar la pelea y por ello es tanto el grupo Santa Fe de Arturo Ibarra como Windstar de la familia Zaragoza decidieron aumentar su presencia en este sector…



SEGÚN HA TRASCENDIDO, dos gasolineras semiabandonadas serán retomadas por estos grupos, una cada uno, para instalar ahí sucursales y dar competencia a otros grupos como Gasco, que está mucho mejor posicionado y compite en serio…



UNA DE LAS GASOLINERAS es la que está en avenida Industrial, la cual será tomada por Windstar de los Zaragoza y la otra es la que está detrás del Mirador matriz, la cual será controlada por Santa Fe de Arturo Ibarra…



ESTA ÚLTIMA, APARTE DE la que construirán en avenida Industrial y Las Américas…



YA NADA MÁS FALTA QUE por fin abran la de la rotonda del Ejido y con esa serían cuatro nuevos puntos de venta en la ciudad…