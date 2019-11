12 Noviembre 2019 04:10:00

Haciendo méritos

Durante la jornada dominical de votación en el PRI, al que vieron muy activo fue a Carlos Ariel Moreira Valdés, para mayores señas exdirigente de las secciones 5 y 38 del SNTE y cabeza de mando en la estructura magisterial, cercana al tricolor. Con razón fue notoria la participación de los profes en los centros de votación de las distintas regiones. En total fueron más de 232 mil votos y los enterados apuntan a que la afluencia de votantes en buena medida fue por gestión del Magisterio.



Carlos Ariel primero consiguió regresar a los maestros al PRI; después se aplicó para sacar adelante la candidatura de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas para la dirigencia nacional y ahora en las internas para dirigente y consejeros estatales. El próximo año se renueva el Congreso local, ¿será que anda haciendo méritos?





Ni por error



El que de plano ni se asomó el domingo por los centros de votación fue José Luis Ponce Grimaldo, quien sobrevive como secretario general de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sus representados lo buscaron al acudir a votar, pero se quedaron con las ganas de saludarlo.



Al parecer el “profe Ponce”, como lo llaman sus fans, sigue haciendo cuentas y trata de encontrar explicaciones creíbles para los maestros por el fraude en el Fondo de Ahorro que dejó sin dicha prestación a miles de

agremiados.



En la Quinta todavía hay reclamos airados porque mientras los protegidos y recomendados de Ponce se sirvieron con la cuchara grande, a los maestros de base les tocó bailar con la más fea.





Desfondado



Ni se convierte en apoyos directos para “ninis” y jubilados y pensionados, ni terminará en un fondo para suplir los apoyos del ahora desaparecido Seguro Popular. En el caso de Coahuila, los aproximadamente 400 millones de pesos que se dejarán de recibir por el Fondo Minero no pararán en ninguna parte.



Desde la Cámara de Diputados nos aseguran que el Fondo desapareció, pero no para transformarse; simplemente porque en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay dinero para sostenerlo. La crisis llegó a la 4T.





En Torreón



El que amanece este martes en Torreón es el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Temprano tiene recorrido por el Parque Industrial y después participa en el arranque de una etapa de expansión de la trasnacional Met Mex Peñoles.



Se trata de la planta de Zinc, cuyas obras se llevarán 350 millones de dólares de inversión y van a generar 234 empleos directos. La idea de la empresa lagunera es ampliar la producción en 350 mil toneladas anuales. El proyecto que Riquelme y el alto mando de la empresa pondrán en marcha, forma parte del programa de inversión para este año, que sumará 2 mil 500 millones de dólares.



Por cierto, el Gobernador dijo que de aquí al cierre de 2019 habrá anuncios de proyectos industriales con la suma de seis mil empleos más para Saltillo y Torreón.





Quiere reflectores



No lo conocen en su distrito y los temas y necesidades de Coahuila no están en su agenda, pero el diputado federal saltillense Diego del Bosque trató de trepar al conflicto internacional por la crisis en Bolivia y es uno de los integrantes de la bancada de Morena que impulsan una petición a la Cancillería de Marcelo Ebrard Casaubón para que México renuncie a su asiento en la Organización de Estados Americanos (OEA).



El legislador del pelo largo no halla la manera de jalar reflectores y hasta presume una fotografía con el depuesto y ahora refugiado Evo Morales. A ver si con esto finalmente gana notoriedad y en la Secretaría de Relaciones Exteriores por lo menos logran ubicarlo, porque hasta ahorita pasó desapercibido para los integrantes del Gabinete de la 4T.





‘No vayan ahí’



Lamentable lo ocurrido con los estudiantes universitarios en Nuevo León. El titular de la Fiscalía General del Estado personalmente estuvo a cargo del acompañamiento de la familia de Raúl Saldaña Zertuche, originario de Monclova, para el traslado del cuerpo y continuar las investigaciones.



El secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, abordó el tema y recomendó a los jóvenes que, para evitar situaciones de riesgo, obvien sitios en donde quedan vulnerables, en referencia a las versiones, por cierto no confirmadas por las autoridades de Nuevo León, de que los fallecidos fueron vistos por última vez en un ‘table dance’.





Se lavó las manos



Si sus hijos estudian en escuelas particulares debería tener en cuenta lo que acaba de decir Higinio González Calderón, quien hace las veces de titular de la Secretaría de Educación. Sin pensarla, el funcionario se lavó las manos y dijo que la dependencia no tiene injerencia en el caso de la estudiante accidentada durante la presentación de juegos mecánicos en el colegio Vivir de Saltillo.



De hecho, el “secretario yupi yupi”, como lo conocen sus colaboradores, pidió a los padres de familia estar al pendiente de sus hijos mientras se encuentren en las instalaciones de los colegios, pues a la Sedu a lo mucho le alcanza para responder por situaciones que pasen en escuelas públicas.