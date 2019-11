08 Noviembre 2019 04:08:00

Hong Kong

HONG KONG

Tomada del interesante ensayo del paisano Rubén Rubio Valdés: Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842 entre los imperios chino y británico, así como la segunda, de 1856 a 1860, en la que participaron no solo Inglaterra, sino Rusia, Francia y Estados Unidos.



Las causas de ambos conflictos fueron el comercio de contrabando de opio a China del Gobierno británico, traído desde la India, colonia entonces de Gran Bretaña. El resultado de la primera tuvo como consecuencia la anexión de la isla de Hong Kong a Inglaterra por 150 años (que se concretó en 1997 y hoy está en llamas).



GUERRA CIVIL

Oooootros rumores sobre una posible violencia callejera, esta vez en un sitio aún más improbable que Chile: “El ex CEO de la compañía de camiones Scania advirtió que Suecia se dirige hacia una guerra civil debido a la inmigración masiva incontrolada.



“En entrevista con Swebbtv, el empresario Leif Östling dijo que la llegada de tantos inmigrantes que no han logrado integrarse en la sociedad sueca está creando un terreno fértil para disturbios violentos. ‘Hemos recibido a demasiadas personas del exterior. Los que vienen de Medio Oriente y África viven en una sociedad que dejamos hace casi cien años’, dijo.



“Las explosiones y los ataques con granadas se han disparado en muchas ciudades suecas, y gran parte de los disturbios se atribuyen a las pandillas de migrantes. Las agresiones sexuales y los delitos violentos también están en aumento. Östling subrayó los problemas con la integración al destacar su propia experiencia en el manejo de Scania, donde alrededor de 90 de cada 100 inmigrantes somalíes contratados para trabajar para la compañía fueron despedidos porque no pudieron llegar a tiempo o trabajar en equipo.



“Östling cree que la ‘transferencia de conocimiento’ necesaria para que los migrantes puedan hacer frente a la sociedad sueca podría llevar una generación. El empresario dijo que esperaba que los problemas del país pudieran solucionarse en 10 años, pero si no, podría producirse una guerra civil, lo que exigía que se convocara a los militares para hacer frente a los disturbios violentos en las áreas de migrantes”. O sea, al mundo se le están rompiendo las costuras en todas partes.



55 DÍAS EN PEKÍN

Polvo de aquellos lodos (resumen mío). Wikipedia: película gringa de 1963, dirigida por Nicholas Ray y con los actores Charlton Heston, Ava Gardner y David Niven en los papeles principales. Ambientada durante el levantamiento de los bóxers, en Pekín (hoy tontamente llamada Beijing), la película narra el sitio al que se vieron sometidas, por los bóxers, las embajadas de las potencias extranjeras en 1900.



El argumento hoy luce inimaginable: Junio de 1900. China se halla bajo la ocupación de las potencias occidentales, que se reparten su territorio en zonas de influencia. Los misioneros cristianos predican su religión y destruyen las estatuas de Buda. Esto provoca una revolución nacionalista, la de los bóxers, que quiere la expulsión de todos los extranjeros de China.



Se suceden una serie de actos “heroicos” durante 55 días pero a la postre la “Alianza de las ocho naciones” termina por aplastar la rebelión.



“La Alianza de las Ocho Naciones fue el nombre dado a la unión de tropas del Imperio Británico, del Imperio del Japón, del Imperio Ruso, de la República Francesa, el Imperio Alemán, Estados Unidos, el Imperio Austrohúngaro, y el Reino de Italia, destinadas a ser enviadas a China para invadir el territorio de China con el pretexto de derrotar al levantamiento de los bóxers en el año 1900.



Tras el estallido de la sangrienta revuelta en las regiones septentrionales de China, fueron asesinados numerosos misioneros religiosos de origen europeo, así como comerciantes y diplomáticos extranjeros, junto con chinos convertidos al cristianismo”.



¿GUERRA CIVIL?

¿Del lado norte de la frontera? ¿Del lado sur? ¿De ambos lados? Por desgracia parece cada día más cercana.