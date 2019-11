11 Noviembre 2019 04:10:00

Humberto García Reyes y Calderón

EL PRI SALIó A VOTAR en el estado y en Piedras Negras, logrando sacar a participar a más de 230 mil militantes, lo que refleja el brazo y la influencia que alcanza aún el partido a nivel estatal, a pesar de que a nivel nacional manda ahora Morena…



HABRá QUE VER SI para el próximo año el partido mantiene esa fuerza, cuando se renovará el Congreso del Estado y por ende se requiere de tomar desde ahora vuelo para llegar fortalecidos al proceso…



AQUÍ A NIVEL LOCAL se vieron muy afanosos, interesados, con trabajo a los priístas que sostienen al partido como Raúl Vela, Chuy Mario Flores, Esperanza Chapa, Sara Mijares, Memo Ruiz Guerra, Manuel Alanís, Miguel García, José Maldonado Wong, Juan Alfredo Botello, René Ramírez, Juan Olvera y Rogelio de los Reyes, así como cientos de promotoras lideresas que apoyaron en el proceso y organización, además de acudir a votar…



HUBO ENTUSIASMO, INTERÉS Y participación, por ello es que los priístas de Piedras Negras muestran fuerza y buscan la revancha para junio del próximo año y el siguiente…



III



AUNQUE FUE UN AÑO regular para los productores de nuez en la Región Norte de Coahuila, parece que la situación mejoró de manera especial para quienes se dedican a este ramo de la agricultura, tan de moda desde que el precio se situó cercano a los 100 mil pesos la tonelada…



EN LOS CINCO MANANTIALES Y la zona norte de Coahuila han surgido como hongos en época de lluvia, huertos nogaleros por decenas de miles de árboles, algunos pareciera ser que pretendían cobrar afectaciones cuando comenzara el asunto de gas shale, que por ahora está cancelado, pero que muy probablemente fueron de los beneficiados de los programas federales…



AHORA QUE AQUELLOS QUE ya tienen tiempo en el negocio, saben que es de paciencia, que aunque tengan apoyos se requiere de tiempo para que haya resultados y así lo han hecho…



LOS CINCO MANANTIALES SE ha convertido en una región “mandona” en este proceso de producción de nuez y hasta llegaron a exportar a China y otros países asiáticos, cosa que se ha frenado, pero no está descartado que resurja…



HAY QUE RECONOCER EL apoyo que el Gobierno del Estado, a través del titular del ramo, José Luis Flores Méndez, ha tenido la visión oportuna de apoyar al campo y también a los nogaleros…



III



ESTA SEMANA concluyen las reuniones donde se definirán los últimos detalles de los operativos a realizar durante el período del Buen Fin, a partir del 14 de noviembre…



EL DELEGADO VíCTOR RODRíGUEZ Lozano y el comisario de Seguridad Pública se han reunido con el resto de las dependencias que se involucran en la tarea de prevenir el delito y sobre todo evitar que haya daños a los comercios y a los nigropetenses que seguramente saldrán a aprovechar esta campaña comercial…



SE DESPLEGARÁN POLICÍAS DE guardia Nacional, Policía Investigadora, municipales, militares y policías estatales, así como inspectores quienes estarán en lugares estratégicos y también con módulos para recibir quejas o reportes de cualquier incidente…



ES UN BUEN FIN que se antoja interesante, pero menos activo que otros años, pues la burocracia está en proceso de renovación y el sector privado ve con reserva la marcha de la economía…



III



QUIEN SÍ FUE A SALUDAR a su amigo el expresidente de la República, Felipe Calderón, ahora que visitó Piedras Negras, fue el médico Humberto García Reyes…



EL EXDIPUTADO FEDERAL PANISTA se apersonó en el aeropuerto para saludarlo al arribo de Calderón en el vuelo de Aeromar y platicó unos minutos con él…



NO SE APERSONó EN la asamblea fallida, pero le señaló lo que se requería de trabajo en esta región para que México Libre salga adelante…



GARCÍA REYES HA SIDO considerado en varias ocasiones como potencial candidato a alcalde y a legislador local y no duden que tal vez lo podríamos ver de nueva cuenta en las boletas el próximo año o el siguiente…



LO QUE Sí, ES que se requiere de personajes que realmente puedan impulsar a México Libre y no que lo perjudiquen con su pasado…