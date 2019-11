05 Noviembre 2019 04:10:00

Incómoda situación

Dicen que la felicidad no llega completa y de eso puede dar cuenta la diputada Zulmma Guerrero Cázares.



Anda en los cuernos de la luna: no hace mucho la designaron secretaria general del comité estatal de Unidad Democrática y su fracción parlamentaria está a cuestión de semanas de tomar la presidencia de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, con las prerrogativas económicas y foro político que ello representa.



Peeero, por otro lado, está la incomodidad de su relación familiar, en concreto con su esposo, Lenin Flores Lucio, quien según esto tiene un pie en la cárcel pues están por concluir las investigaciones sobre las travesuras que hizo a su paso por la Alcaldía de Sabinas. En la Fiscalía General del Estado aseguran que las horas de Flores Lucio en libertad están contadas. Veremos.



Hay más en capilla

Por cierto, los que también andan en problemas con la Fiscalía General, de Gerardo Márquez Guevara, son Gerardo García Castillo y Amador Moreno López, para más señas exalcaldes de Monclova y Frontera, y que, como el udecista Lenin Flores Lucio, tienen denuncias penales por parte de la Auditoría Superior del Estado, por una serie de gastos que no justificaron.



Al exgallo de acero le embonan las acusaciones que se pueda imaginar y a Moreno López le investigan presuntos desvíos a propósito de obras aplicadas en el Simas. Según esto, las acusaciones son reales y los exediles panitas –aunque García Castillo después fue abanderado del PRD– podrían correr con la misma suerte que el de Sabinas.



En GM

Recorrido por las instalaciones y reunión de trabajo con directivos fue la agenda del gobernador Miguel Ángel Riquelme durante la visita a General Motors en Ramos Arizpe, hoy por hoy considerada por los expertos como la armadora de autos emblemática de Coahuila, cuya presencia actualmente representa 5 mil empleos directos.



Hubo buen ánimo para mantener la colaboración entre la trasnacional y el Gobierno de Coahuila; de hecho, se habló sobre la posibilidad de proyectos de expansión para el corto y mediano plazo, lo cual es mucho decir si se consideran las condiciones económicas vigentes.



Por cierto, antes de la visita a las instalaciones de GM, el Gobernador se dejó ver por los pasillos del aeropuerto de Torreón, en donde recibió a su nieto y a su hija, quien se mantuvo ausente por tres meses por cuestiones académicas.



Habemus Plan

Será este miércoles cuando el gobernador Miguel Ángel Riquelme presente el Programa Estatal de Derechos Humanos que se elaboró de la mano con la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el apoyo de la sociedad civil, así como expertos, víctimas y familiares de quienes han padecido arbitrariedades.



La presentación del programa será ante la presencia del representante del alto comisionado para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña, y la directora de la AIDH, Irene Spigno, entre otros.



La idea del programa, nos comentan, es convertirse en referencia nacional de buenas prácticas internacionales para erradicar las violaciones a los derechos humanos. De entrada, diferentes agencias de la Organización de Naciones Unidas están metidas a fondo en el Plan Coahuila.



Pueblo chico, infierno grande

Por algo dicen que ‘pueblo chico, infierno grande’ y más si le atizan con diésel. En Viesca, con 21 mil habitantes y márgenes de pobreza considerables, las autoridades municipales andan entretenidas con acusaciones entre sí.



La semana pasada circularon en redes sociales fotografías sobre la supuesta detención de Gustavo Ordaz Jaramillo, quien hace las veces de síndico de vigilancia. Según esto, el morenista fue captado en flagrancia por policías locales mientras transportaba cientos de litros de combustible.



Pero el funcionario municipal ahora niega los hechos y asegura que lejos de ser huachicolero, combina el servicio público con la agricultura, y el diésel que transportaba en su camioneta lo compró en una estación de servicio local y era para abastecer la maquinaria de su rancho.



Al edil de Morena no se le quita la idea de que la alcaldesa priista Nadia Jaramillo Rodríguez trató de montarle el teatro. A ver en qué termina el pleito.



Buenos números

Bien librada salió la Fiscalía General del Estado en el análisis Impunidad Cero que se aplicó en todo el país. La FGE, a cargo de Gerardo Márquez Guevara, ocupa el tercer lugar en Procuración de Justicia y entre los puntos a favor está el que cuenta con 9.6 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional, con 8.6.



En otros aspectos de la medición también hay buenos números. Por ejemplo, durante la Administración del gobernador Riquelme mejoró de 60 a 70% la percepción general sobre seguridad.



No hace muchos años, Coahuila traía 30 de calificación y algunos de sus municipios estaban en la lista de los más violentos en el país. ¿Qué opinan?