17 Septiembre 2019 04:09:00

Indolencias

Hay historias que de plano ponen a prueba la paciencia y el hígado de medio mundo, y la del Hospital Materno Infantil es una de ellas.



En 2015, hace ya cuatro años, inició la construcción de lo que se proyectó como una clínica de primer mundo. A finales de noviembre de 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira inauguró con bombo y platillo las flamantes instalaciones, aunque en realidad se trataba solo de un cascarón.



Y hoy podemos señalar que se han gastado más de 751 millones de pesos y es hora de que no se pone en operación. No se puede, no sirve.



La empresa poblana Constructora y Desarrolladora de Servicios Unidos, encargada de la obra, ha caído repetidamente en incumplimientos y pese a ello la Secretaría de Infraestructura del Estado dice hoy que no hay certeza de que se proceda en su contra.



Bueno, pues qué ganas de tirar el dinero del erario a la basura, y en el ínter, otorgar beneficios –por decir lo menos, sospechosos– a una empresa que nunca debió involucrarse en un proyecto para el que simplemente no estaba preparada. Y cuatro años después, sigue sin estarlo.



Creo que hay funcionarios del más alto nivel que le deben una explicación a la ciudadanía. No son cacahuates, son más de 751 millones de pesos por un cascarón que no sirve para nada.