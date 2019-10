12 Octubre 2019 04:10:00

Infonavit y los paros técnicos

LAS COSAS NO AVANZAN EN el tema de la huelga en la General Motors de Estados Unidos y mientras eso ocurre, los sindicatos y sus dirigentes en Coahuila buscan la forma en que los trabajadores no resientan tanto la baja salarial por los paros técnicos…



EN LA región SURESTE, LA CTM de Tereso Medina ya ha negociado y platicado con el Infonavit para que a los trabajadores que mantienen algún crédito de Infonavit y Fonacot se les otorgue una prórroga y que los descuentos o aportaciones a esos empréstitos no se cobren durante las semanas que esté o se mantenga el problema…



DE IGUAL FORMA EN la zona norte, con Leocadio Hernández, se busca una situación similar y las pláticas ya comenzaron, pues son cientos de trabajadores en esa condición y que sin duda requieren de ese apoyo…



LA COSA ESTÁ COMPICADA, ya se agotó el tema de las vacaciones a todos aquellos que se podían ir de descanso y también los paros técnicos no son del todo buenos, pues los trabajadores se desesperan y buscan otras oportunidades, por lo que importa y lo que se requiere es que haya arreglo en Estados Unidos y eso se traduzca en beneficios para todos los trabajadores con la normalización de la actividad productiva…



III

CERCA YA DE COMENZAR el proceso para renovar el Congreso local, algunos aspiran a la reelección y otros se bajarían de este propósito con miras a buscar alcaldías de sus municipios, es en esta coyuntura, donde allá en la Carbonífera se pondrá interesante el tema, se buscan perfiles nuevos y entre ellos aparece ya el del Profe Noé Gómez, actual regidor en Nueva Rosita…



CON AÑOS DE LABOR SOCIAL que lo respaldan y en su momento aspirante a la alcaldía de aquel municipio, ha sido un funcionario prudente de los tiempos y eficiente en su trabajo, sin contar con la cercanía que mantiene con la gente y con la dirigencia de su partido, el Profe ya lo expresó en privado cuidando los tiempos, que buscará dialogar con su partido para ver la posibilidad de que sea tomado en cuenta en la renovación del Congreso…



PERSONAJE LEAL Y CERCANO AL alcalde de Nueva Rosita, lejos de la grilla y cerca de la talacha política, es bien visto por su gremio del magisterio y por sectores vulnerables a quienes siempre tiende apoyos…



VEREMOS QUE SUCEDE DE aquí a que comience el proceso, pero de que trae ganas y pedirá la oportunidad, no debe tener duda…



III

BIEN Y DE BUENAS, EN la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Guillermo Ruiz Guerra ha logrado un alto desempeño en la responsabilidad…



SENSIBLE, MUY EFICIENTE Y conocedor de la problemática social y de los grupos más vulnerables, Memo Ruiz guerra es hoy por hoy un funcionario muy profesional al que debemos seguir de cerca, analizarlo, ver su perfil y sobre todo tomar en cuenta para los tiempos políticos que se avecinan, sino en el corto plazo, podría ser en el mediano, pero de que podría ir en la contienda, no hay duda de que podría ir pronto en la boleta electoral…



EL FUNCIONARIO ES RESPETUOSO y sobre todo no quiere incurrir en errores o situaciones que le pudieran acarrear algún roce e incluso denuncias por pronunciamientos anticipados, pero es un joven priísta que debe ser tomado en cuenta y pronto…



EL REVOLUCIONARIO COMO PARTIDO va unido, va fuerte y hay que tomar en cuenta a quienes han tenido ya una formación para ascender y ser considerados para los cuadros futuros…



III

EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME sostuvo una gira de trabajo por la Carbonífera y sobre todo en municipios como Abasolo y Progreso, en donde dejó en claro que para él todo el estado es importante y no solo las principales ciudades….



EL GOBERNADOR INFORMÓ QUE con el programa Vamos a Michas se avanza de manera importante, contundente y que ante ello se busca mejorar no solo en la seguridad o educación, sino que en otros aspectos en los municipios de la zona rural…



PARA EL GOBERNADOR ES importante el nivel de vida de los adolescentes y profesionales, para evitar que la población abandone esas zonas y que impulsen con ellos las nuevas vacantes y empresas que puedan instalarse…