11 Noviembre 2019 04:10:00

Junta más gente un atropellado

F allido intento allá en Piedras Negras, el Chupitos CaldeRon, no completó el público para su función... de a mil pesitos por cráneo, -sin querías escuchar la conferencia del exmandatario-



E l caso es que las firmas no fueron suficientes, para iniciar la conformación del partido de sus parientes -lo que si se pudo ver, fue un Estado Mayor, armado hasta los dientes-



L o escoltó -además- Raúl Martínez González, famoso por desfalcar al ISSSTE, en tiempos del Buen Felipe... el caso es que en la frontera, se les vio a los expanistas, con la cara más que triste...



I niciar el ejercicio en Coahuila de Zaragoza, fue como lanzarse al precipicio; es mostrar la candidez, de quien no se imagina, cómo es que está la cosa



P ara terminar esta entrega, le quiero recordar al dipsómano expresidente, un tema que aún sigue en la mente de la gente: la tragedia del pueblo de Allende



E ras, Felipe el presidente, cuando fue aquella masacre, ¡fueron 20 horas de balas, y tu ejército en las babas!... una más: Con esta falla, ya sentiste lo que Memo Anaya, cuando desde Los Pinos, te hiciste que la Virgen te habla...