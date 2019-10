30 Octubre 2019 04:10:00

King Air 350

C on un calvario sufrido allá en el reclusorio nacional, ayer se subió a un vuelo privado, pero no de los que estaba acostumbrado.



A l único “López” que se le hizo ser gobernador, le alcanzó la extradición... y por allá en el Condado, cantará más de una canción.



N adie duda del acuerdo, entre abogados y fiscales, que terminaron con la extradición, ¡a cambio de bien cantarles!



T orres López fue alcalde y gobernador, ¡en tan sólo tres años logró las dos!... hoy paga facturas -en qué apuros anda, ¡válgame Dios!



A parentemente, todo está negociado; sin embargo hay resquemor, de que la investigación vaya más allá, de cuando fue gobernador.



R ecala en su mente, por ejemplo -como si fuera ayer- ¡qué hay un cheque en las Bahamas, que lo liga con Javier!