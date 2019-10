20 Octubre 2019 04:10:00

La Aduana y el contrabando de armas

ALGO SUCEDE EN LOS PUENTES internacionales con los oficiales de comercio exterior pues no es posible que ingresen de forma indiscriminada por el puente uno vehículos usados, incluso de lujo, para ser luego inscritos en los padrones de los autos chuecos con la promesa de regularizarlos…



DE LA MISMA FORMA EN QUE pasan autos chuecos, sin documentos, sin importar, es como pueden cruzar armas, esas armas que los delincuentes portan y que en algunos estados ya lograron doblegar a los encargados de hacer cumplir la ley…



EL PRIMER PUNTO QUE se tiene que cuidar para frenar el contrabando de todo, de armas, de cartuchos, de autos, de dinero, es la Aduana y no se vale que los empleados de la misma permitan el ingreso de cualquier cosa poniendo en riesgo a todos…



ES CORRECTO QUE EL Administrador de la Aduana, José Luis Peña, este muy al pendiente e investigue que pasa, porque ya hay antecedentes e incluso terminaron en prisión varios agentes de la Aduana de México que se dedicaban a contrabandear armas, autos y licores…



III



QUIENES SE HAN VISTO LENTOS en su actuar es la Profepa y la Semarnat, esta última estatal, en los temas de contaminación y pésimo manejo de residuos industriales en la zona norte de Coahuila…



Y ES QUE A LA empresa lagunera dueña de una tarimera que mantenía decenas de toneladas de cartón en un predio en el sector Carranza de Nava hasta ahora no se le ha sancionado de ninguna manera, la empresa sigue en operación y el desperdicio de cartón y tarimas de desecho siguen ahí en riesgo para todos los vecinos…



ALGO SIMILAR A LO que sucede con la contaminación del río Escondido en donde cientos de metros del cauce se vieron afectados por descargas de drenaje o alguna sustancia que provocó la alta mortandad de peces y de fauna de ese ecosistema, incluidos castores, y que hasta ahora a nadie le interesa saber qué paso y quién fue el culpable…



Ojalá Y QUE LA secretarIa del Medio Ambiente Eglantina Canales tenga la oportunidad de investigar o de ordenar a sus empleados que investiguen qué sucede y quién es el responsable para que se sancione y se frene ese problema…



III



La problemática de los migrantes mantiene una gran preocupación a las autoridades municipales, principalmente por lo que se refiere a los riesgos de que algunos de ellos pretenden cruzar sin documentos ya sea por desesperación o por pretender a toda costa ingresar a Estados Unidos ya que como ha sucedido en otras fronteras, en ocasiones se acumulan muchos en espera y se pretenden amotinar en los puentes lo que provoca el cierre de los mismos.



Por ello es que desde el inició el alcalde Claudio Bres le encargó esa tarea al empresario Héctor Menchaca para que se hiciera cargo de los trámites y el análisis de esos expedientes.



Aunque por la temporada ha bajado el número de migrantes, una vez que inicie el nuevo año 2020 las cosas cambiarán porque ahora los métodos son distintos y esos incentivan a que más migrantes de Centroamérica, Venezuela, Rusia, y África lleguen con intención de cruzar y pedir asilo .



OjalÁ y que las cosas no se salgan de control, por que además para Coahuila será año electoral y esperemos que no se contagien de este tema.



III



Una incertidumbre se avecina en materia de recursos federales para seguridad lo que podría obligar a los municipios, sobre todo los de la frontera a idear nuevas formas de financiar esa materia.



Los municipios han logrado por medio de los recursos federales capacitar, equipar y sobre todo brindar buenos salarios y prestaciones para sus elementos y con ello reducir la posibilidad de que puedan caer en actos de corrupción o pero, ser superados por la delincuencia como ocurrieron en Culiacán...



Ojalá y que también el sector empresarial se involucre y Canacintra, Consejo Maquilador, y Canaco aporten ideas y también recursos a nivel local...



Personajes como Carlos GonzÁlez de Canaco así como los otros representantes de cámaras empresariales han aportado ideas.