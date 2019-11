23 Noviembre 2019 04:10:00

La bajaron de la Secretaría General

En el PAN de Monclova no termina por acomodar las piezas en el Comité Municipal que lidera Erick Ramos.



A Edith Hernández la bajaron de la Secretaría General a pesar de que ya había fungido como tal en anteriores reuniones.



Subieron a Leonardo Hernández que le habían encomendado el cuidado de los dineros de los panistas.



Y Rogelio Ramón, que desde el inicio se tenía contemplado como tesorero al final lo dejaron en esa cartera.



Se supone que ya no habrá movimientos, de hecho ayer estuvieron en Saltillo recibiendo cursos para el desempeño de sus funciones.



Doña Melba Farías se puso la capa de súper héroe porque gracias a ella, a su trabajo legislativo, Monclova recibe muchos millones de pesos de la Federación.



Resulta ser que por intervención de la diputada federal de Morena es que el Ayuntamiento recibió los recursos del Fortaseg.



También que gracias a Melba es que Alfredo Paredes pudo conseguir el apoyo para el drenaje pluvial del bulevar Pape.



Parece que a doña Melba la están desperdiciando, con esa habilidad que tiene para conseguir recursos valdría la pena lanzarla para gobernadora.



Por cierto que la legisladora dará hoy su informe legislativo que seguramente irá plagado de millones y millones de pesos que ha conseguido para Monclova.



En contraste a lo que dice la diputada de Morena, Rubén Moreira criticó la fuerte rasurada que le dieron al presupuesto designado para Coahuila.



El campo será uno de los más perjudicados y le siguen los Pueblos Mágicos que tampoco recibirán recursos para el año que viene.



A decir del ex gobernador y ahora diputado federal, la aprobación del Presupuesto Federal estuvo plagado de irregularidades.



Eso fue lo que llevó a los priístas de Coahuila a abandonar la sesión.



Para no perder la costumbre, Marcelo Torres se le fue a la yugular a los de Morena.



El presidente de la Junta de Gobierno criticó a quienes tienen el control de San Lázaro por permitir que se manejen los programas sociales sin reglas de operación.



Y es que a como se ve el asunto, los de Morena podrán entregar apoyos a quienes ellos así lo consideren, algo así como lo viene haciendo Claudia Garza del Toro en la Región Centro.



El polémico abogado Miguel Ángel Reyna habría sido víctima de abuso policiaco por elementos de Ciudad Frontera.



Una discusión que inició con un agente de Tránsito habría terminado en la agresión que supuestamente cometieron cuando menos 7 uniformados.



Lo raro del caso es que siendo abogado no haya interpuesto una demanda en contra de los policías a pesar de que dice tener en su cuerpo las huellas del abuso policiaco.



Jericó Abramo les adelantó su regalo de Navidad a decenas de familias de la colonia



Villa de las Esperanzas en el municipio de Múzquiz.



Por más de cuarenta años esperaron la regularización de su patrimonio, y ahora fueron beneficiados con el “Programa de Escrituración” implementado por el gobierno del estado, con el objeto de dar certeza legal al patrimonio familiar de los coahuilenses.



El Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la entidad no le afloja el paso en cada rincón del Estado por medio de los diversos módulos de atención promovidos por el gobernador Miguel Riquelme, gracias a los cuales miles de ciudadanos ya tienen sus escrituras.



Y es que para cualquier ciudadano contar con esa certeza legal, forma parte de la estabilidad familiar que permite seguir creciendo en cada proyecto de vida.