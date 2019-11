15 Noviembre 2019 04:10:00

La caída de Poncho Nevares

LA MEDIDA QUE SE aplicará en lo subsecuente en materia de venta de autos nuevos y usados en las agencias automotrices de la localidad, es una muy buena propuesta que ayudará mucho a reducir el número de autos que circulan sin placas…



AYER EN LA OFICINA DE Óscar López Elizondo en Recaudación de Rentas del Estado se reunieron representantes de las principales agencias de autos como son Dodge, Nissan, Toyota, Ford, Honda y Volkswagen, entre otras, para conocer el nuevo mecanismo que se aplicará para que dentro de cada una de las agencias se tenga un módulo en donde se tramiten las láminas y registro de la unidad antes de que salga a las calles…



EXCELENTE LA MEDIDA, PERO habrá que generar otra en donde quienes vendan autos usados también se les aplique alguna restricción antes de que entreguen la unidad, porque muchos de ellos venden autos “chuecos”…



COMERCIANTES VIVALES DE AUTOS usados cruzan los autos sin pagar impuestos y luego cuando la Aduana y SAT pretenden sancionarlos, amenazan de inmediato con bloquear el puente internacional…



LO MISMO DEBERíA DE ocurrir con las mueblerías que venden motocicletas, que entreguen documentación a sus clientes y hasta que el comprador traiga las láminas pueda entregársele la unidad…



III



AYER EN LA AVENIDA REPúBLICA, precisamente en el Centro de Justicia Penal se apersonaron los abogados de tres exempleados del Poder Judicial del Distrito de Río Grande, quienes han interpuesto ya una denuncia penal contra un magistrado y dos jueces por el delito de prevaricación, es decir, falsificación, alteración o uso indebido de documentos públicos agravado, coalición de servidores públicos y abuso de funciones…



EL ABOGADO DE LOS afectados entre quienes están Alberto Rodríguez Hernández, María del Refugio Pichardo Sockert y Juan Carlos Salazar García, ha señalado que rechazan tener cualquier vínculo con la filtración de los videos, donde el magistrado Óscar Nájera Davis discute en una sala oral cómo deshacerse de esos tres empleados…



HA DIChO TAMBIÉN EL abogado que el video tiene una duración de más de una hora…



GRAVE Y DELICADO Es lo que reflejan esos videos y que ya provocaron un “terremoto” en el Poder Judicial del Estado…



III



DONDE ANDAN Más QUE contentos es en Ciudad Acuña, luego de que por gestiones en el Banco de Desarrollo de América del Norte, se consiguieron casi 10 millones de pesos a fondo perdido para obras de infraestructura y mejora de la red de drenaje y evitar así la contaminación del río Bravo…



DE LA MISMA FORMA EN Piedras Negras, Teodoro Rodríguez, gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, ya analiza los mecanismos para acceder a recursos similares o superiores para obras de mejoras en los cárcamos, en donde se tiene un excelente avance que ha causado molestias, pero que sin duda son obras necesarias que lucen poco, pero ayudan mucho…



HACE UNOS DíAS, PREVIO a una reunión de consejo de Simas, se discutieron en Piedras Negras los proyectos que podrían ser impulsados con este tipo de financiamiento y sin duda que varios de ellos serán ejecutados para el próximo año…



III



YA SE DESPEJAN LAS DUDAS de por qué la repentina decisión del abogado “Poncho” Nevares de renunciar a su curul en el Congreso de representantes de Texas y dejar el camino libre a dos que quieren sustituirlo como son Ramsey English Cantú y el abogado Eddy Morales…



Y ES QUE LA INVESTIGACIóN que se le sigue a Nevares desde hace dos meses es delicada y sin duda que le afectará, a tal grado que incluso podría perder su licencia de abogado…



EN UN SOBRE MEMBRETADO que accidentalmente se le cayó en el aeropuerto de Austin, Nevares trasladaba varios sobres de droga tipo cocaína y tras una investigación de dos meses, al comprobarse que el sobre era de su propiedad, aceptó su adicción, renunció a su cargo y pidió ayuda…



NEVARES NO ES CUALQUIeR abogado, se trata de un abogado que además era legislador, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Texas…



HACE UN MES QUE anunció que no buscaría reelegirse, Nevares no señaló los motivos, luego de que su mandato vence en enero del año 2021…