28 Septiembre 2019 04:10:00

La corrupción en el río San Rodrigo

QUIENES EMPRENDERáN UN PLEITO jurídico para echar abajo los permisos nuevos que se emiten para extraer roca y arena del cauce del río San Rodrigo es la asociación que encabeza Waldo Terry, pues a todas luces es una aberración que por un lado se emitan recomendaciones y se frene a las pedreras y concretaras de su actividad y por otro una, al menos una, obtenga un permiso para seguir causando daño por cinco años más…



NO DUDEN QUE LOS HABITANTES del ejido El moral incluso puedan pararse frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador en próximas fechas y denunciar no solo el hecho de que ha ocurrido una catástrofe ambiental en el río , sino que pese a ello desde dentro de la Semarnat alguien actúa en forma irregular, en forma equivocada y muy probablemente de manera corrupta…



O COMO ES QUE SE puede explicar que otro permiso se haya liberado en este asunto del cauce del río San Rodrigo para que extraigan más y más roca y arena?...



NO LES HA PARECIDO suficiente, porque ahora lo peor es que existe nueva tecnología que coloca la draga y procesadora de roca y arena en el lecho del río de forma provisional y nadie se da cuenta de su labor ni de cuánto material extraen…



ASí LO HACEN EN ACUÑA en la zona serrana en cauces de arroyos, para abastecer al parque eólico que allá se construye y que cada torre requiere de 500 metros cúbicos de concreto…



III

LOS GRUPOS DEFENSORES DE los derechos humanos y en especial promotores del apoyo a migrantes han reclamado y solicitado que se frenen los operativos contra quienes pretenden cruzar sin documentos desde México hacia Estados Unidos…



HAN RECLAMADO QUE SE presentan abusos, que los secuestran y que las bandas de polleros extorsionan también a las familias de los migrantes…



PERO EL VERDADERO PELIGRO y lo que pretende la autoridad de los tres niveles es que primero no arriesguen su vida los migrantes que en este año el número de fallecidos en la frontera de Coahuila y Texas es de 63 migrantes de todas las nacionalidades…



LA CIFRA SE HA TRIPLICADO en menos de 9 meses respecto al 2018, lo que preocupa a las autoridades y sobre todo al INM y a la Guardia Nacional, sin dejar de lado al alcalde Claudio Bres y a muchos defensores de los migrantes como el padre José Guadalupe Valdés…



ESO ES LO QUE PREOCUPA realmente, el que arriesgan y pierden la vida en el río Bravo o en el semidesierto, donde quedan hombre, mujeres y niños de todas las nacionalidades y muchos de los cuales ni siquiera son reclamados porque no están identificados…



ESPEREMOS QUE EL FENóMENO baje, pero la probabilidad es poca porque allá en Centroamérica, en Venezuela, en Cuba o Rusia, los problemas civiles y religiosos son crecientes…



III

LOS CASI MIL MILLONES que le invertirán entre el Gobierno Municipal y el estado a Piedras Negras, con la gestión de recursos propios, federales más la firma de programas con el estado, van a provocar que nuestro municipio en realidad si tenga una gran transformación…



INVERTIR ESA CANTIDAD DE recursos en obras de todo tipo, pero sobre todo de infraestructura urbana le va a causar un repunte enorme a la ciudad y no tengan duda, incluso envidias de otros municipios de Coahuila y fronterizos del resto de toda la zona norte…



PLAZAS, FUENTES, CENTROS culturales, pavimentación, infraestructura deportiva, saneamiento en agua y drenaje, seguridad y sobre todo en una total transparencia provocará que Piedras Negras se convierta y consolide como el mejor ejemplo de la experiencia y la transformación…



YA HOY SE ESCUCHAN los comentarios en el sentido de que son muchos recursos para esta ciudad fronteriza, que gobierna Claudio Bres, pero ningún otro alcalde se ha puesto a trabajar en proyectos técnicos y ejecutivos para el próximo año y así poder obtener recursos federales…



SE QUEJAN, CRITICAN, PERO no se ponen a planear y a estudiar qué requiere su ciudad y tener a tiempo los proyectos ya en documentos…



III

EL QUE SE LANZó FUERTE y cuestionó la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Coahuila fue el diputado local y presidente de la mesa directiva del Congreso, Marcelo Torres Cofiño…

DIJO QUE AMLO VIENE a Coahuila pero con su discurso de campaña y sin ningún anuncio en beneficio de la entidad…



QUE HASTA AHORA EN el tema de desabasto de medicamentos no ha sancionado a nadie y que a cinco meses de transición y casi un año de Gobierno aún hay un diagnóstico en el tema de medicamentos…