02 Noviembre 2019 04:10:00

La edad nubló la mente de Ariel Venegas

La edad nubló la mente de Ariel Venegas y si a eso le suma los dos demonios que carga en los hombros, le echaron a perder la historia del espionaje que dice sufrir en la presidencia de Monclova.



Y es que ahora empiezan a sospechar que el aparato que hallaron en la oficina del regidor fue sembrado por él mismo y apoyado por quienes lo mal aconsejan, César “El Transparente” Flores Sosa y Theo Kalionchiz.



Lo primero que le van a preguntar en la Fiscalía General del Estado es si tiene pruebas de que Alfredo Paredes lo está espiando y no las tiene.



Y no sólo eso, Ariel y sus demonios contaminaron la escena.



A los regidores les hubiera bastado ver un capítulo de CSI para aprender que no debieron tocar el aparato para permitir que los peritos tomaran evidencias.



Ariel presentó el equipo de espionaje ya muy manoseado y las únicas huellas que tiene son las de él, César y Theo.



No fueron ni 300 ó 200 los obreros que fueron despedidos en Teksid.



La cifra oficial es de 167 trabajadores a quienes les rescindieron su contrato ante la falta de producción de la empresa.



A los obreros se les liquidó conforme la ley y no fue un logro de Mario Galindo, fue por así lo dispuso Teksid.



Y ante la ola de despidos, en el Servicio Estatal del Empleo de Edna Heredia los pusieron a trabajar tiempo extra organizando mini ferias del empleo para buscarle acomodo a los recién desempleados.



Nombres van y vienen en los posibles candidatas y candidatos a diputados locales por el Revolucionario Institucional.



Ya se ha manejado a la secretaria de Turismo, Guadalupe Oyervides a su tocaya, Guadalupe Murguía y a doña Josefina Garza de Williamson.



En los pasillos del PRI de Monclova advierten que no deben de perder de vista a Leticia Sánchez Campos.



Alberto Medina ha confiado a propios y extraños que empiecen a hacerse a la idea de que también puede ser la titular de la Pronnif.



Sin ningún problema o preocupación, Javier Guerrero estaba anoche en su pueblo, San Pedro de las Colonias, en la celebración del Día de Muertos.



Debe usted saber que de acuerdo a un medio de circulación nacional, al secretario general del IMSS, se le vincula en el caso de la ‘Estafa Maestra’ que tiene en la cárcel a otra lagunera, Rosario Robles.



Javier andaba en su pueblo como si no tuviera deudas.



Teléfonos celulares, redes sociales que han revolucionado la tecnología, podrían hacer suponer que cada vez menos personas acuden a las bibliotecas públicas.



Pero debe usted saber que en Coahuila, precisamente debido a la constante modernización de estas instalaciones, son muchas las localidades y municipios en los que estos centros de divulgación, se han transformado en puntos coyunturales de acceso a la conectividad de información tanto analógica como digital.



Deahí pues que la diputada local por el PRI, Josefina Garza Barrera presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la Coordinación General de Bibliotecas en el estado, a implementar acciones con los diferentes municipios para realizar campañas permanentes de difusión sobre los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas.



Y es que la vigencia de estos centros de información permanece, prueba de ello es que la biblioteca más antigua del estado, la "Manuel Múzquiz Blanco", ubicada en la Alameda de Saltillo, acaba de celebrar 77 años de funcionamiento.



Por fin le hizo justicia la revolución a Ana María “Chachis” Boone Godoy.



Parece que la ex candidata a diputada federal era la única que estaba en la banca tras su derrota electoral.



El resto de los que fueron candidatos y perdieron, ya estaban en la nómina estatal.



“Chachis” ya tiene cargo y despachará desde la Región Carbonífera.