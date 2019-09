28 Septiembre 2019 04:10:00

La gente buena y sabia se envalentonó

La gente buena y sabia se envalentonó y le protestaron al presidente Andrés Manuel López Obrador.



El mandatario nacional vino para atender agenda en los hospitales rurales del IMSS y fueron los empleados del instituto los que se le manifestaron.



El reclamo contra López Obrador fue por la falta de medicamento y por las condiciones poco favorables en las que deben trabajar.



Manifestaciones que no llegaron hasta donde estaba el Presidente, pero se hicieron notar primero en Matamoros y luego en San Buenaventura.



Esa gente buena y sabia ya está despertando.



Ni tan amigos que son el presidente López Obrador y Javier Borrego.



Es que el diputado federal presume con propios y extraños que es íntimo del Mandatario estatal.



Pero sus fábulas se le terminaron ayer, cientos de ciudadanos a los que había hecho creer de esa amistad inexistente, se dieron cuenta que muy apenas conoce a Borrego.



El legislador de Morena hizo esfuerzos desesperados para hacerse notar, para que el Presidente volteara a verlo y no le prestaron tantita atención.



Pues no que muy amigos, habrían cuestionado a Borrego la gente que tenía engañada.



Exhibido y exhibicionista es Javier Borrego.



No está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero dicen que ya son varias las quejas de los vecinos que tiene en Monclova.



Por si usted no estaba enterado, el Diputado federal mantiene una relación amorosa con Claudia Garza del Toro.



Los vecinos del sector residencial donde a veces duermen juntos, se quejan que por la mañana el Diputado federal sale en ropa interior a la calle.



El exhibicionista tiene molestos a los habitantes del sector residencial.



La euforia que provocan los Acereros hace que quienes quieren verlos campeones se resbalen cuando opinan sobre la Serie del Rey.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme ya los quiere ver en la Serie Mundial.



Y es que en su discurso, el Mandatario pronosticó que la Furia Azul serían los campeones de la Serie Mundial, cuando lo correcto es la Serie del Rey.



El presidente López Obrador no quiso verse mal y casi obligado por la alcaldesa de Sacramento le mandó buena vibra a los Acereros… porque también le gustaría que fueran campeones los Leones de Yucatán.



Fracasó la convocatoria del regidor Pedro Magaña que llamó a una caravana para ir a San Buenaventura para pedirle a AMLO, entre otras cosas, la legalización de autos chocolates.



Se supone que la diputada federal Melba Farías serviría como enlace para que la petición llegara a manos del Mandatario.



Saldrían desde el Ave Fénix hasta el hospital rural.



Desairaron al regidor y tuvieron que atenerse a lo pueda lograr la legisladora de Morena.