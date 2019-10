22 Octubre 2019 04:10:00

La invasión de los ‘chuecos’

MAÑANA ESTARá EN PIEDRAS Negras el secretario de Educación, Higinio González, quien sin duda abordará el tema de la violencia entre estudiantes y las constantes riñas que ocurren en el exterior de los planteles educativos, sobre todo de secundaria, y que se difunden de inmediato en redes sociales…



ESTA SEMANA TOCó TURNO a la secundaria Benito Juárez, en donde los alumnos protagonizaron riñas a unas cuantas calles de la escuela y aunque se diga que están fuera de horario y en el exterior del plantel, no hay duda que se debe de hacer algo para frenar este fenómeno…



PEOR AúN ES QUE los mismos estudiantes ya pretenden ganar fama con colgar un video en las redes sociales, algo que sucede de forma inmediata y que eso provoca que cada escuela pretenda hacer o tomar su fama de un instante con este tipo de acciones….



LO CIERTO ES QUE no se puede esperar a que haya un estudiante lesionado grave o un suceso mortal para que las autoridades educativas hagan lo que tienen que hacer para frenar este fenómeno de violencia estudiantil…



III

CUANDO PENSÁBAMOS QUE EN Piedras Negras se cuenta con una gran conciencia ambiental, tal parece que las empresas, algunas, nos regresan a otra realidad…



Y ES QUE SUCEDE QUE las autoridades ambientales de la capital del estado enviaron a expertos para analizar la problemática de mortandad de peces y de fauna silvestre en el cauce del río Escondido a la altura de la zona de Villa de Fuente y han determinado que empresas tienen descargas clandestinas hacia el río Escondido…



ES DECIR, YA DETECTARON que algunas empresas, lo mismo de la construcción o dedicadas a otras actividades, encontraron sencillo y sin problema enviar hacia el río sus desechos industriales…



EN VERDAD QUE OJALÁ y que la Semarnat de Eglantina Canales les dicte una sanción ejemplar con clausura temporal y multa, además de que sean exhibidas por su tendencia a destruir los ecosistemas de nuestra región…



ESPEREMOS QUE LAS COSAS sean claras y que se sancione a la o las empresas que incurren en esta falla grave y que además sean inspeccionadas prácticamente todas aquellas empresas que operan cerca de cauce del río Escondido…



NADA MÁS PARA QUE SE den una idea, PASA, Promotora Ambiental de La Laguna, S. A. tiene a escasos cien metros del cauce del Escondido un almacén en donde concentra los desechos de talleres mecánicos y de industria de la región, sin que nadie les diga nada…



III

Y DONDE ANDAN MÁS QUE tristes es en la zona de tolerancia, pues a los dueños de los antros, cantinas y restaurantes de aquel lugar dicen que solo los ilusionaron con que se ampliarían los horarios de cierre, lo votó el cabildo pero hasta ahí quedó el asunto, allá en Saltillo, en el Congreso no le han movido mucho al asunto…



YA MUCHOS ANDABAN ILUSIONADOS con ampliar su cobertura de negocios del vicio, pues si en la ciudad se llama por ejemplo La Diabla, ya tenían su nombre listo para la sucursal en la zona de tolerancia que se llamaría El Infierno…



OTROS, QUE TIENEN DISFRAZADOS sus bares de restaurantes para abrir hasta en domingo también ya tenían listos lugares de renta en la prolongación de la calle Padre de las Casas, pero pues no les ha cuajado aún la idea porque los diputados locales no han subido el asunto a tribuna…



NO HAY DEL TODO apoyo en lo estatal, por el tema de la seguridad, y todo lo que involucró de problemas con la delincuencia organizada…



LOS PROPIETARIOS DE BARES esperan que pronto se defina el asunto y por ello es que de manera constante se comunican con el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, para ver cómo avanza el asunto, ya que hay cerca de 30 solicitudes de nuevos negocios para operar en los nuevos horarios…



III

SI CON LOS AUTOS que no traen placas actualizadas por falta de pago en los derechos vehiculares se tienen problemas y operativos constantes, veremos cómo es que se viene el asunto ahora que ya le han abierto la puerta a regularizar decenas de miles de autos chuecos que circulan en Coahuila y millones de autos y camionetas en el país…



YA ENTENDEMOS AHORA EL por qué de las filas de autos desde muy temprano en el puente uno ingresando en remolques o dollys como si estuvieran descompuestos y que luego otros los esperan en la Gran Plaza, pues ya se preparan para que los lleven a lotes de autos o al interior de estado…



SI BIEN PARA OSCAR López, recaudador de Rentas del Estado la cosa mejorará en materia de recaudación, hay que ver que también estos autos darán problemas en tanto no quede ya lista la regularización…