23 Noviembre 2019 04:09:00

La irresponsabilidad de la 4T

La cuarta transformación con un discurso demagógico y políticas públicas sin reglas de operación, hechas al vapor, que buscan a través de ellas perpetuarse en el poder a costa de sacrificar el verdadero combate al analfabetismo, a la deserción escolar, a la pobreza, a la salud.



Además, la cuarta transformación ha eliminado otras políticas públicas como Estancias Infantiles y el Seguro Popular que eran exitosas a nivel internacional y que hoy simplemente con la mano en la cintura las cancelaron, dejando a miles de madres solteras en estado de indefensión y miles de familias sin acceso a la salud.



Debido a esto desde que tomó posesión, y de maneras irregulares y otras tantas dentro de la Ley, ha hecho tres cosas en cuanto a los programas sociales

activos:



1. Eliminar (Seguro Popular)



2.Modificar (Estancias Infantiles)



3.Crear (Jóvenes Construyendo el Futuro o Becas AMLO)

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), detalla en el estudio Análisis de los Programas Sociales del PEF 2018 y 2019, que de los 150 programas registrados el año pasado, 18 se eliminaron, 14 son de nueva creación, seis tuvieron cambios, tres fueron resectorizados (serán operados por otra dependencia), seis tendrán recursos de más de una secretaría y se registró una fusión de programas.



Especialistas advirtieron que no hay una “estrategia clara” en los cambios y su impacto en las carencias sociales; además de que las transferencias monetarias directas como las que se entregarán en programas como el de Estancias Infantiles pueden ser usados con fines electorales.



La eliminación

El Seguro Popular, creado en el sexenio de Vicente Fox, se eliminó como parte de la federalización de los servicios de salud, lo cual busca establecer un nuevo sistema de salud universal, que garantice el acceso a la atención y a medicamentos, descripción que todo Gobierno y candidato utiliza como plataforma.



Según el informe de resultado del Coneval para el primer semestre de 2017, la cantidad de afiliados al Seguro Popular era de 53.3 millones de personas. Mientras que la población adscrita al IMSS en 2019 según datos de la propia institución es de 12 millones 327 mil 845 personas.



En este mismo informe podemos conocer datos duros acerca del número de consultas y urgencias atendidas por el modelo de atención médica del Seguro Popular. El programa del Seguro Popular fue un programa que utilizaba recursos federales y estatales, que se aseguraba de la atención del afiliado dentro de la red de Instituciones de Salud Pública y Hospitales de Referencia. Es decir, con el Seguro Popular ocurrían dos supuestos, la efectiva atención y el pago de los servicios médicos.



Al desaparecerlo, la cuarta transformación ha ignorado los índices de impacto inmediato en la población, ha ignorado si era un buen programa o no, solo para buscar reconocimiento

de su marca.



La modificación

Edna Jaime, directora general de México Evalúa, indicó que la reasignación de recursos en los programas tuvo “damnificados”, puesto que tenían objetivos claros, como ocurrió en el caso de las estancias infantiles, y alertó que los nuevos programas no cuentan con reglas de operación, con lo que podrían ser utilizados con fines políticos.



Siguiendo con los datos proporcionados por el Coneval en su análisis sobre el Programa de Estancias Infantiles para el ciclo 2017-2018.



Al hacer un seguimiento y supervisión del ejercicio de recursos, un 93.9% de los beneficiarios consideró que el programa les brinda la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios.



El 96.5% consideró que la atención y cuidado tuvo un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje de los niños, 97.5% observó una mejora en su desarrollo motriz, y 96% dijo que los menores desarrollaron mejores habilidades sociales.



Todos estos datos están basados en un estudio que realizó, sobre el programa, el Instituto Nacional de Salud Pública en 2011. Entre los indicadores que se presentan en la evaluación del Coneval está el Índice de Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil en estas estancias, que de 2014 a 2017 se ubicó entre 92 y 97 puntos porcentuales.



Al cierre de la Cuenta Pública 2017, los indicadores de resultados registraron un avance adecuado con un cumplimiento superior al 90%; sobresale que en promedio, las madres y padres beneficiarios contaron con 34 horas a la semana para acceder al mercado laboral, permanecer en su empleo o estudiar.



Hasta diciembre de 2018, el PEI tenía cobertura nacional. En 2017 tuvo presencia en poco más del 50% de los municipios del país. A través de 9 mil 399 estancias infantiles proporcionó el servicio de cuidado y atención a 310 mil 968 madres y padres solos, y atendió a un total de 327 mil 854 niños y niñas.



El conocido Becas AMLO de capacitación, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que brinda un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen. Justo por esta razón también se le conoce como becas AMLO para ninis.



Junto con esa beca los beneficiarios reciben capacitación laboral en un centro de trabajo de su elección. Además acceden a la prestación de Seguro Social durante el tiempo en que estén inscritos. Sin embargo, para 2019 el registro ya está cerrado pues se cumplió con la meta de un millón de becarios, los cuales 900 mil se registraron en línea y el resto en zonas indígenas.



Estas becas que ofrece López Obrador son gestionadas por la Secretaría del Trabajo, solo por un año, pues su intención supuestamente es que los becarios se capaciten y puedan adquirir experiencia laboral. Sin embargo, el programa ha sido un rotundo fracaso llegando aproximadamente a un 1.5 % de la meta.



En general programas sociales sin reglas de operación y construidos al vapor no representan una mejoría en la situación de millones de mexicanos, si no que parecieran, solo credos para mantener un discurso demagógico que agoniza.



Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.