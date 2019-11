17 Noviembre 2019 04:10:00

La migración exótica por Coahuila

LUEGO DE QUE DESDE HACE varios años se ha sellado la necesidad de parte de las oficinas de Turismo de crear un Paseo de las Estrellas, ante el referente de Acuña de que aquí se han filmado varias películas importantes a nivel nacional, ayer el alcalde Roberto de los Santos develó la primera estrella de este Paseo en la calle Hidalgo, en donde se rindió un homenaje al actor, director y productor acuñense Carlos Gallardo…



MUCHA GENTE ENTUSIASMADA Y orgullosa de este reconocimiento a quien ha impulsado el nombre y presencia de Acuña en la historia del cine mexicano e internacional y por ello es que siembra mucho entusiasmo este esfuerzo del municipio para generar escenarios que impulsen a Acuña en materia turística y con ello también dar una opción adicional de generación de empleos y de inversiones en la región…



LUEGO DE QUE ACUñA fue escenario de un turismo de alta sociedad y nivel, incluso de personajes relacionados con la Casa Blanca, hoy el alcalde Roberto de los Santos, conocedor de este potencial, pretende que el turismo sea un alto generador de empleo y derrama económica para Acuña…



OTRO DE LOS EVENTOS DE impulso al turismo fue la carrera Electric Run de Acuña, que tiene ya varios años de realizarse y que atrae a corredores y jóvenes de toda la zona norte de Coahuila en beneficio del sector servicios...



III



A PESAR DE LA SITUACIÓN que se ha presentado de manera recurrente en Nuevo Laredo en el tema de la seguridad, las autoridades de Coahuila han sido benévolas para advertir a los viajeros que van a la capital regia o a Laredo, Texas, por esa vía de la Ribereña, para sugerir que no es recomendable usarla…



LOS PROBLEMAS CONSTANTES que se han vivido en Tamaulipas obligan a recomendar a los habitantes de Coahuila, de la zona fronteriza, que no usen esas rutas y así cuidar su integridad…



OJALÁ Y QUE SE DECIDAN a reflejar esa realidad y que quienes vayan a usar esa ruta, incluso para el trámite de visas, no caigan en una trampa de seguridad…



JOSÉ LUIS PLIEGO CORONA, Titular de la Secretaría de Seguridad debería de señalar la situación en Tamaulipas, pues es delicada allá, pero es riesgosa para los coahuilenses que viajan por esa ruta para Nuevo León o para ir a tramitar su visa al Consulado norteamericano de esa ciudad…



III



QUIEN ANDA MAS QUE activo y en reflejo del trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es el delegado federal en Coahuila, el abogado Reyes Flores Hurtado…



EL TAMBIÉN SENADOR SUPLENTE mantiene su trabajo de supervisión de programas federales, de vigilar que se apliquen de forma eficiente y sin fallas y por ello es que visita constantemente Acuña y Piedras Negras principalmente, pero también los otros municipios más pequeños de la zona note y Carbonífera…



REYES FLORES HA BUSCADO siempre el contacto permanente con la población y vigilar que los beneficios de los programas sociales nuevos y de anteriores gobiernos se entreguen en punto y de forma eficiente…



ESO POR SUPUESTO LE ha ocasionado roces con alcaldes y diputados, pero pese a ello, nada frena la labor del súper delegado federal…



LOS RESULTADOS AHí ESTáN, no se trata de que haya una respuesta inmediata sino una en la cual haya más eficiencia en los resultados…



POR ELLO ES QUE el delegado federal, a través de sus redes, también analiza de forma constante los resultados…



III



AHORA COMO EN EL 2001, EL tráfico de personas por fronteras menos llamativas, como Piedras Negras, se ha vuelto una costumbre y sobre todo de nacionalidades que son llamadas como exóticas, como pakistaníes, chinos y de zonas árabes que bien pueden representar un peligro en seguridad…



POR ELLO ES QUE el delegado del INM en Coahuila debe de trabajar más y destinar suficiente personal en esta zona para frenar este tráfico de indocumentados hacia Estados Unidos…



EN ESTE AÑO COMO nunca antes, la muerte de migrantes en la zona fronteriza llega casi a 80 personas y por ello será necesario que el general José de Jesús Barajas destine mayores operativos para la zona fronteriza de Coahuila…



DE IGNORAR EL FENóMENO que se presenta, más temprano que tarde habrá problemas mayores y eso será de llamar la atención a nivel nacional…