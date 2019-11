24 Noviembre 2019 04:10:00

En Morena presumen haber dado al PRI una sopa de su propio chocolate durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año. El proyecto no tuvo discusión porque los legisladores del partido de moda atendieron la instrucción de Palacio Nacional para darle luz verde, sin cambiar una sola coma.



Rubén Moreira, Fernando de las Fuentes y Martha Garay terminaron por salirse de la sesión al verse ignorados, pero los morenos les dicen que ni se quejen, pues les aplicaron la misma receta de cuando eran mayoría.



Es una escena de politiquería, diría el presidente López Obrador, pero lo malo es que el pleito terminó por marginar a Coahuila de proyectos de inversión pública.



Lo conocen

En la Universidad Autónoma de Coahuila habrá renovaciones importantes, como en la Coordinación de la Unidad Torreón y el que ordenó una encuesta en redes sociales fue Carlos Centeno Aranda, para más señas exdirector de la Facultad de Derecho y excandidato del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de allá mismo, pero no se trata de un profesor cualquiera; a Centeno se le vincula con más de una travesura y todavía es nota cuando se recuerda el atentado a balazos en que sobrevivió, en el cual no corrió con tanta suerte su guardaespaldas.



El caso es que al parecer los universitarios de la Perla de la Laguna lo conocen y por eso lo mandaron al tercer lugar del propio sondeo interno que pagó.



Con ninguno

Por cierto, los otros dos candidatos que aparecen en la encuesta de marras son Juan Carlos Hernández Cruz, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien según esto es un docente serio y con arraigo en la comunidad universitaria, y Eliseo Medina Elizondo, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, pero están equivocados quienes dan por hecho que el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, respalda a alguno de ellos. Si bien es cierto tiene simpatías y guarda respeto por la trayectoria de Hernández Cruz, hay otros aspirantes que no aparecen en la lista y que también son de su agrado. Las elecciones serán en breve, pero el ambiente político en la Unidad Torreón de la UAdeC está bastante caliente.



Liberaron al júnior

Y a propósito de Torreón, vaya alboroto se armó este fin de semana por los desplantes del director de Seguridad Pública Municipal, Primo García Cervantes, luego de que durante la madrugada, su hijo Primo Emmanuel cayó en un operativo anti alcohol de la Dirección de Tránsito.



Al verse sorprendido y saber que sus influencias no amedrentaron a los agentes, el júnior telefoneó a su padre, quien desplegó patrullas y unidades policiales para liberarlo y detener a quienes osaron privarlo de la libertad por encontrarse ebrio.



Dos agentes de Vialidad fueron detenidos por estos hechos y al interior de las corporaciones policiales quedó claro que nadie se deberá meter con familiares de su jefe, aun cuando por conducir ebrios pongan en riesgo su vida y la de los demás. Pésimo mensaje se manda desde la Administración del alcalde Jorge Zermeño Infante.



Dice que se va…

El que apuesta doble a sencillo a que más pronto que tarde dejará la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, para ser candidato a diputado local, es el actual titular, Francisco Saracho Navarro, quien tiene la creencia de contar con los astros acomodados.



O no lee las señales, o de plano las quiere ignorar, pero lo cierto es que el exdiputado federal no figura en la lista de los considerados para ocupar alguna nominación del PRI frente al proceso electoral que arranca el primero de enero del próximo año.



Ojo, en una de esas es efectiva la versión de que Saracho se va de su cargo en el Gabinete estatal, pero no necesariamente para aspirar a otro cargo… Por lo pronto, los más contentos con la eventualidad son los mismos empleados de la Secretaría, porque sencillamente no aguantan sus desplantes.



No les gustó

A más de un priista de la Región Centro del Estado no le gustó la noticia de que el notario Ricardo López Campos será nominado por el PRI para contender por una diputación local el próximo año. Muchos se habían repartido las candidaturas, incluso las suplencias y plurinominales, aun cuando los perfiles no tienen méritos y cuando tuvieron la oportunidad de demostrar de qué están hechos, se echaron a dormir y fracasaron.



Ante el hecho, lo único que les queda es sumarse y respaldar a un perfil con experiencia y trayectoria política y legislativa, pero a como se las gastan los priistas de la Capital del Acero, no se debe descartar que más de uno incluso esté pensando en jugar las contras… Por lo pronto, López Campos anda buscando zapatos cómodos para cuando llegue la hora de la campaña.



Confirmó asistencia

El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, confirmó asistencia al Foro para la Vivienda Adecuada y la Organización Sustentable que arrancará este lunes 25 y se extenderá hasta el martes en la Región Sureste del estado. El encuentro se dará por iniciativa del Gobierno estatal u la Organización de las Naciones Unidas.



A marchas forzadas, pero con prácticamente los detalles resueltos, anda el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso.