31 Octubre 2019 04:10:00

La nueva vergüenza del Tribunal

N ada se compara con la desvergüenza de un juzgador, que abusando de su encargo, amenaza y pasa de largo.



Á vidos de justicia, los empleados del Tribunal han presentado sendas denuncias para pedir juicio político y otra por la vía penal.



J uzgar al juzgador no debe ser un tema menor... sobre todo que es decano –ya no se cuece al primer hervor–.



E ste miércoles –ayer– fueron recibidas las querellas para el ámbito penal... otra más del Tribunal, ¡siempre dando de qué hablar!



R ubén Moreira y su herencia; Nájera Davis pide clemencia; hay quienes dicen: no habrá pa’ tras, por abusivo y rapaz.



A sí las cosas en el Tribunal, que después del contubernio, se nombrarán magistrados como favor de sexenio sin capacidad ni ingenio.