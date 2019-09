14 Septiembre 2019 04:10:00

La ONU y los migrantes en Piedras Negras

LOS QUE ANDAN MAL Y DE malas son los profes y es que resulta que hace unas semanas su dirigente José Luis Ponce Grimaldo, el que dicen que quiere renunciar(y dónde quedó la lana) les burló más de 30 millones de pesos de su fondo de ahorro que aún no aparecen y ya se hace el ofendido pero no resuelve ni les regresa lo suyo…



ADEMáS DE ESO AHORA los profes salieron mochos en su nómina y dieron el “grito” y no precisamente porque hayan adelantado la ceremonia de independencia, sino por el hecho de que de allá de Saltillo no les llegó la nómina que debería de aparecerles ayer viernes 13 de septiembre…



ESTO SE DEBIó SEGÚN explicó el profe Aarón Rodríguez de Lara a que el fondo de aportaciones para la nómina educativa, FONE, registró una falla(otro error de dedo) y eso provocó que muchos profes no pudieran cobrar su primer quincena de septiembre…



EL PROFE AARóN EXPLICó QUE cada quincena al presentarse casos de maestros con cambios de clave, CURP, de escuela, ascensos; o también que retornaron a trabajar después de algún permiso o que terminaron alguna incapacidad, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa no les paga…



BUENO, AL MENOS LA PROMESA ya está que para el 23 de septiembre ahí estará depositado el dinero de esta primera quincena, contrario a lo que su dirigente sindical de la Sección 5 no ha hecho, este no les ha dicho nada acerca de cómo para cuándo les entregará los más de 30 millones de pesos que dice, por error de dedo, (o de uña) les desaparecieron y no entregaron del fondo de ahorro…



DE VERDAD QUE LOS PROFES no la traen consigo, algunos dicen que Ponce Grimaldo ya quiere renunciar y lo aceptan, si, pero que primero diga dónde quedó el dinero, más de 30 millones de pesos…



III

QUIeN SE REUNIó CON el alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados fue el empresario Héctor Menchaca, coordinador del programa de Asilo Político Piedras Negras Eagle Pass…



EL ALTO COMISIONADO GIOVANI LEPRI estuvo en varias fronteras para analizar este tema, la atención y ver cómo es que se desarrolla la situación y sin duda que se sorprendió por la organización y tranquilidad con la que se trabaja el asunto en esta frontera…



POCAS CIUDADES COMO Piedras Negras atienden, coordinan, dialogan, tranquilizan y aclaran dudas a migrantes que pretenden solicitar asilo en Estados Unidos, como lo ha hecho esta oficina a cargo del empresario restaurantero…



EL TEMA ES MUY DELICADO, son personas con un panorama complicadísimo por las travesías, abusos, peligros y situaciones que han vivido desde sus lugares de origen como Venezuela, Cuba, Centroamérica y otros países…



OJALá Y QUE LAS formas se repitan, pero para ello se debe de contar con un clima de control del tema de la seguridad y que las autoridades no sean rebasadas por los grupos criminales que pretenden sacar raja y beneficio a costa de los migrantes…



III

DONDE FALTAN NUEVOS VALORES y gestores que den la cara ante la comunidad es en la Diócesis Fronteriza de Piedras Negras…



Y ES QUE SI TOMAMOS en cuenta que ya no se cuenta entre los sacerdotes de esta Diócesis a personajes de peso como el padre Carlos Aguilera, en paz descanse y ahora por cuestiones de salud al padre Pepe Valdés, rector de catedral, vemos que faltan figuras que empujen los apostolados de la Diócesis…



POR UN LADO EL PADRE Carlos Aguilera dejó una vara muy alta en cuanto a cómo manejar los orfanatos, ya que en Villa de Fuente han desfilado media docena de sacerdotes y los apuros económicos en esa institución crecen mes con mes…



POR OTRO LADO EL padre Pepe Valdés en el tema de los migrantes, refugiados y atención a los mismos también se requiere de alguien con la visión, con la energía y la preocupación para entrarle a esos temas, algo que no se ve entre los sacerdotes que se tienen en la Diócesis…



NI QUE DECIR QUE cuando un sacerdote es líder pero no lo pueden controlar o no es tan manejable, pero si impulsa a su comunidad, pues parece que optan por enviarlo más hacia las zonas rurales o a otros sectores en donde trabaje pero descuidando zonas de alta importancia…



III

LA COORDINACIóN DE LOS FESTEJos patrios en Piedras Negras ha sido de primer nivel encabezada por el alcalde Claudio Bres y los tres niveles de Gobierno en cuanto a corporaciones de seguridad…

CON MUCHO APOYO DEL general José Luis Chiñas y también de José Luis Pliego de la Secretaría de Seguridad del Estado más el apoyo del Fiscal Gerardo Márquez, todo está listo para que unos 20 mil asistan al evento de la ceremonia del grito en la explanada de la Macroplaza…



CON TODA LA TECNOLOGíA y cientos de elementos tanto de uniforme como civiles, la seguridad está garantizada y la diversión también con el festival de comidas regionales, el concurso de la reina de las fiestas patrias, los eventos del sábado, el grito el domingo por la noche, el concierto del grupo texano La Mafia y el desfile el lunes, sin duda que los nigropetenses disfrutarán de excelentes fiestas patrias en esta edición 2019.