La promesa y la advertencia

LA PROMESA Y LA ADVERTENCIA, la primera es que hoy pagarán el ahorro pendiente a los maestros de la Sección 5, el aviso es que éstos irán contra los dirigentes sindicales a quienes acusan de presuntos defraudadores y viles ratas.



UN ASUNTO QUE SE FUE calentando al paso de los días que no pagaban el ahorro, las mutuas acusaciones entre el líder José Luis Ponce y subalternos por el faltante del recurso para cumplir con el pago y destaparon la cloaca.



SE HABLA DE MÁS DE 45 millones de pesos hasta donde habían revisado, pero hay quien dice que fácil se dobla la cantidad y saben a dónde fue a parar, más de tres del Comité poseen bienes muebles e inmuebles que con su salario no comprarían.



EL HARTAZGO LES LLEGÓ A los maestros en Coahuila, después de tanta pillería y quieren ver a más de dos en la cárcel, claro que primero quieren su pago faltante de ahorro.



ESO DE VER QUE SE aplique la ley al menos en Coahuila está difícil, los absuelven, los dejan en libertad y a veces hasta los premian.



OTRO LÍDER QUE NO LA tiene nada fácil es el dirigente del PRI, Alejando Moreno, quien conformó su “tribu” en el CEN y ahora enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito.



UNA DENUNCIA QUE EN SU contra presentó nada menos que el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en julio pasado, por las inconsistencias entre sus ingresos y la riqueza que tiene, se volvió millonario en corto tiempo.



TAN SÓLO UNA PEQUEÑA INVESTIGACIÓN de la FGR para cotejar sus ingresos y el costo de los bienes que adquirió en determinado plazo.



Y MIENTRAS ULISES RUIZ PIDE la renuncia del dirigente “Alito” Moreno al PRI, este respondió que no permitirá ni intimidaciones ni revanchas políticas que busquen silenciarlo.



CALLARLO ES LO QUE MENOS quieren, la Fiscalía, el exgobernar Ulises y los priístas lo que quieren es la formula mágica que aplicó para cambiar su forma de vida y ser millonetas.



EL SANTO PARA EL QUE trabaje el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera, no se sabe aunque su postura por salvar AHMSA por primera vez coincide con la de muchos, la acerera debe quedarse en manos mexicanas, que la rescate la 4T.



CLARO QUE LO QUE OPINE y le guste o no a Raúl Vera sería lo que menos importara, pero las voces de los obreros es que no quieren que los interesados que han sido nombrado, argentinos, indios y otros sean los dueños.



EL OBISPO ESTUVO EN LA Asamblea Diocesana muy sereno, muy ecuánime en el asunto de AHMSA y con los de la 4T y AMLO, le bajó dos rayitas.



AQUELLO DE LAS HERMANAS “IDIOTAS” que no querían salirse de una propiedad puede ser el motivo, aunque el tema no lo volvió a tocar.



QUIÉN SABE QUE TAN LARGA sea la lista de necesidades que registró el secretario del IMSS, Javier Guerrero, en su visita por las clínicas de del Norte, Manantiales y Monclova y como para cuando tengan solución.



LA INFRAESTRUCTURA YA NO DA para más, las deficiencias van desde equipo médico, personal y hasta falta de medicamento, la corrupción por supuesto no escapa de ninguna clínica.



EN LA CLÍNICA 9 DE Frontera faltan médicos en los consultorios, un mes lo atiende uno a la siguiente cita otro, porque no hay médicos disponibles de tal suerte que no hay un seguimiento al control de la enfermedad, cumplen con el turno y punto.



LA CLÍNICA 7 DE MONCLOVA, Urgencias sigue siendo la sala de muerte de cualquier paciente, que si bien le va, alcanza sillón o de plano le toca silla en el pasillo, ahí contiguo al área.



LA VISITAS DEL SECRETARIO SON esperanza en Coahuila, pero requiere del razonamiento y apoyo de la 4T para conseguir resultados… ahí el dilema.