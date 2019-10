22 Octubre 2019 03:10:00

La recta final

BUEN DÍA…LA RECTA FINAL DE octubre y no hay señales de que la justicia española resuelva si extradita o no a México a Alonso Ancira Elizondo, lo cierto es que aunque sea absuelto el presidente de Altos Hornos de México remotamente retiraría a México, no al menos en este sexenio pues lo más probable es que habría otra orden judicial bajo la manga. El caso es que a más tardar la próxima semana se sabrá cómo le fue a AHMSA de julio a septiembre.



EL PRI NO DESAPARECE SOLO se transforma, dicen antagónicos a Morena al afirmar que las mismas prácticas del ex partidazo ahora las aplica la organización que preside Citlali Ibáñez Camacho alias Yeidckol Polevnzky.



LA EX PRESIDENTA ESTATAL DE Morena, Miroslava Sánchez que enfrenta múltiples señalamientos de corrupción, ya no es únicamente ella ni su hermana Hortencia que está en el Comité Ejecutivo Nacional, sino que tuvo el descaro de empujar y llevar a su esposo a consejero estatal, seguramente para intentar catapultarlo sin descartarse a la presidencia del partido en Coahuila.



CON EL CINISMO QUE LA caracteriza agregan que Miroslava con billetes de cien pesos en mano, se dedicó en Torreón a la compra de votos. Actualmente su hermana Hortencia es integrante del Comité Ejecutivo Nacional, y su esposo consejero, posición que sirve de trampolín para un cargo partidista.



ADEMÁS QUE EN LA POLÍTICA del partido aunque tal vez ni siquiera es militante está el delegado en Coahuila del Gobierno Federal, el panista Reyes Flores Hurtado, empleado del priista Armando Guadiana que tampoco es militante de Morena, pues el periodo de afiliación fue cerrado en noviembre de 2017 cuando todavía por esa época no les convenía.



LOS SINDICALISTAS DE LA VIEJA guardia de la Sección 288 de Mineros seguramente recuerdan al ex secretario general Francisco Pérez Torres mejor conocido como “Pancho Garibaldi” por su gusto por las noches bohemias en la plaza de los mariachis, el caso es que ya tiene 75 años de edad, pero fallidos han sido sus trámites para obtener la pensión para adultos mayores del Gobierno Federal.



EN LA DEPENDENCIA TODAVÍA TIENEN descaro de sugerirle que no se desespere porque el recurso le llegará hasta con retroactivo, esto a casi un año de distancia, y que no es el único caso en esas condiciones porque hay muchos más.



HAY OTRAS PERSONAS QUE DICEN que en esa dependencia de la Secretaría del Bienestar la corrupción ahí se estacionó y de plano se descararon el pasado 13 de octubre pues los Servidores de la Corrupción repartieron vales de gasolina de 100 pesos para que votaran por determinadas personas al cargo de consejeros. y en cambio nada para los identificados con el presidente estatal José Céspedes.



IGUAL QUE EN EL PRI, o sea que esos ex priistas y ex panistas filtrados en Morena cambiaron de camiseta o sea de partido pero no de mañas, y ya se acostumbró esa gente sin convicciones ni formación política a hacer de la política su modus vivendi.



TOTAL DICEN QUE EL EX secretario general Francisco Pérez Torres está que no lo calienta ni el sol porque ya 75 años de edad son muchos, y sigue esperando el beneficio social y añaden militantes de Morena que una banda de sinvergüenzas manejan los recursos como si fuesen de su propiedad, sencillamente es la cueva de Alí Babá y los 40 Ladrones, así de sencillo.



POR CIERTO, DICEN QUE AYER activistas locales de Morena liderados por el presidente estatal José Céspedes, integraron brigadas frente a la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México cerca del monumento a El Ave Fénix distribuyendo entre trabajadores sindicalizados y de constructoras el periódico Regeneración.



EN CIUDAD FRONTERA A VER si el alcalde Florencio Siller despierta en esta recta final del año, las calles de este municipio están devastadas con miles de baches, pozos y profundos hoyancos que han provocado daños físicos en suspensiones de vehículos automotrices, y en todo batallan los automovilistas porque además de los cráteres enfrentan el acecho de policías siempre al acecho de alguien a quien extorsionar.



HASTA MAÑANA…